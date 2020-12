Top 10: Soy la vergüenza de la familia si en navidad todos dieron buenos regalos y yo solo compré medias y corbatas.

Top 9: Soy la vergüenza de la familia si cuando murió el tío que nunca visité, llegué preguntando al funeral: "Oiga, ¿y a mí qué me dejó? ¿Será que sí me incluyó en el testamento?

Top 8: Soy la vergüenza de la familia si confieso que no comulgo en misa y que no me confieso desde que hice la primera comunión.

Top 7: Soy la vergüenza de la familia si cuando llega la nueva novia de mi primo digo cosas como "Uy primo ¿estrenando novia cada mes?

Top 6: Soy la vergüenza de la familia si una vez le escondí la caja de dientes a la abuelita y después se me olvidó dónde la escondí.

Top 5: Soy la vergüenza de la familia si ya prendidito en la fiesta empiezo a apretar a la prima bailando. Es que entre primo y primo más me arrimo.

Top 4: Soy la vergüenza de la familia si a los 37 años sigo siendo el único de la familia que se ríe cuando en las novenas dicen “José, esposo de maría, y padre putativo de Jesús”.

Top 3: Soy la vergüenza de la familia si cuando invitan a las novenas soy el único que llega con una botella de guaro y un petaco de cerveza.

Top 2: Soy la vergüenza de la familia si en las fotos familiares todos salían bien vestiditos y yo con los jeans rotos, despeinada y sonriendo, aun sabiendo que me iba tocar repetir el año por vaga.

Top 1: Soy la vergüenza de la familia si todos mis primos son profesionales y exitosos como médicos, arquitectos, ingenieros, y yo estoy acá de locutor en El Leit Show.