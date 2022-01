2-2. Colombia empata con Senegal en arranque de preparación para el Mundial

La selección colombiana arrancó su preparación para el Mundial de Brasil con un empate 2-2 ante Senegal en un partido en Buenos Aires que el técnico José Pekerman aprovechó para probar a diecisiete de sus hombres en el estadio Nuevo Gasómetro, del San Lorenzo argentino.



La primera diana fue del delantero Teófilo Gutiérrez, del River Plate, quien capitalizó a los 11 minutos de juego un pase de Juan Fernando Quintero, la gran figura en este lance amistoso.



Colombia, que no tuvo a su principal figura, Radamel Falcao García, tampoco a James Rodríguez ni a Aldo Leao Ramírez, se fue al descanso con una victoria parcial de 2-0 gracias a otra anotación del ariete del Sevilla español Carlos Bacca luego de una jugada tejida entre el creativo del Oporto portugués Juan Fernando Quintero y el mediapunta Víctor Ibarbo, quien milita en el Cagliari italiano.



Con ese ventaja Colombia lucía si no muy sólida, sí con suficientes argumentos para encarrilar un triunfo ante los senegaleses que poco o nada habían inquietado al portero Farid Mondragón.



Sin embargo, en el segundo tiempo dos pestañeadas de Colombia fueron aprovechadas por Senegal para emparejar el marcador ante el desconcierto de los dirigidos por Pekerman que había renovado a cuatro jugadores para darle más solidez al equipo.



El primer descuido lo cobró por ventanilla Konate, al minuto 47, y cinco minutos después el que lo hizo fue Ndoye, que venció a Mondragón con un tiro cruzado.



Colombia sufrió la baja del volante de marca Alex Mejía, quien salió lesionado de una fuerte entrada de un jugador senegalés.



Aunque el equipo que jugó este sábado 31 de mayo, no será el mismo que enfrente el 14 de junio a Grecia en el debut de Colombia en el Mundial de Brasil, Pekerman tendrá que hacer ajustes en la defensa y algo en el medio campo, líneas que en este partido se mostraron frágiles.



Colombia, que es cabeza del Grupo C, tendrá también como rivales a Japón y Costa de Marfil.



Pekerman tendrá otro laboratorio en suelo argentino contra Jordania, el próximo 6 de junio, partido que puede ser definitivo para definir el equipo que alineará para el debut mundialista ante Grecia.



- Ficha técnica:

2. Colombia: Faryd Mondragón; Camilo Zúñiga (m.46, Santiago Arias), Mario Yepes (m.46, Cristian Zapata), Carlos Valdés (m.65, Álvarez Balanta), Pablo Armero; Carlos Sánchez (m.46, Alexander Mejía), Abel Aguilar, Juan Fernando Quintero, Víctor Ibarbo; Carlos Bacca (m.65 Jackson Martínez) y Teófilo Gutiérrez (m.46 Adrian Ramos). Seleccionador: José Pekerman.



2. Senegal: Camara, Diagne, Ibrahima (m.60 Diedo), Toure, Konate, Diop, Diedhiou (m.65 C. Diedhiou), Khaliloulah Seck, Ciss, Ndoye y Daff. D.T.:Aliou Cissé



Goles: 1-0, m.11: Teófilo Gutiérrez. 2-0, m.45: Carlos Bacca. 2-1, m.47: Konate. 2-2, m.52: Ndoye.



Arbitro: Silvio Trucco (ARG) expulsó a Ibrahima Seck (m.66).



Incidencias: Partido amistoso jugado en el estadio Nuevo Gasómetro, de San Lorenzo, ante unos 9.000 aficionados.