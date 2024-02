Atletas colombianos decididos a alcanzar el listón de su equipo olímpico en Londres

El equipo paralímpico de Colombia espera igualar el "alto listón" que pusieron sus compatriotas en los Juegos Olímpicos de Londres, en los que consiguieron ocho medallas, dijo el jefe de su misión, Juan Pablo Salazar.



Después de asistir a la ceremonia de bienvenida a la Villa Olímpica junto a la primera dama del país María Clemencia Rodríguez, el jefe de misión de la delegación colombiana aseguró que el buen rendimiento ofrecido por sus compatriotas hace dos semanas es un estímulo para los 39 atletas paralímpicos.



"Nos toca alcanzar las mismas expectativas aunque dejaron el listón muy alto. Esto es al mismo tiempo una gran responsabilidad pero también una motivación extra. Los chicos están muy bien preparados y pueden cumplir a gran nivel", dijo Salazar.



El abanderado colombiano durante la ceremonia de apertura, el maratoniano Eikin Serna, también parte con altas expectativas respecto a esta cita, donde espera superar la medalla de plata conseguida en Pekín 2008.



"Cuando consigues un reto muy importante, el siguiente tiene que ser superarlo y para eso me he preparado. Además, allí llegué un poco enfermo y con algunas carencias que he intentado mejorar en estos cuatro años", señaló Serna.



El maratoniano, junto a sus 38 compañeros de selección, fueron recibidos hoy por un espectáculo de teatro y música en la Villa Olímpica de Londres 2012, como es habitual.



Alrededor de unos treinta bailarines representaron un número circense al ritmo de la música de Queen con la que dieron la bienvenida a Colombia, Ghana, Costa de Marfil, Uzbekistán y Cabo Verde.



"Os quiero dar de parte de todos los británicos una cálida bienvenida a Londres. Estamos muy satisfecho de que hayáis traído aquí toda vuestro talento y experiencia. Después de muchos años de entrenamiento y sacrificio ha llegado vuestro momento", dijo Loeffler, hija de Ludwig Guttman, inspirador del paralimpismo.



Tras un intercambio de presentes entre Salazar y la alcaldesa de la Villa, se izó la bandera colombiana mientras sonaba el himno colombiano, que hizo emocionar a algunos de los atletas.



"Fue un acto muy bonito. Nos dio mucha energía. Tanto la música como los movimientos de los bailarines creo que nos llenaron de motivación", apuntó Serna.



"Ha sido fantástico. Estas cosas, además de formar parte del protocolo, son una inyección de espíritu para los muchachos. Ver cómo izan la bandera y escuchar el himno les hace darse cuenta de la realidad, de que han conseguido una plaza para los Juegos Olímpicos de Londres", indicó Salazar.