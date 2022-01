Atlético Nacional derrota a Guaraní y se anota tres puntos en la Sudamericana

El Atlético Nacional vuelve a Medellín con tres puntos como botín y una importante ventaja de dos goles tras derrotar al Guaraní paraguayo por 0-2 en el encuentro de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana.



Los verdolagas colombianos aprovecharon los errores defensivos del cacique paraguayo y le asestaron un duro golpe que los deja favoritos para decidir la clasificación en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.



Apenas a los dos minutos, el defensa paraguayo Luis Cabral anotó en meta propia tras un mal despeje del experimentado Julio César Cáceres que esperaba conectar con el portero uruguayo Pablo Aurrecochea.



A continuación el delantero colombiano Fernando Uribe presionó y en la desesperación, Cabral punteó el balón hacia su propia meta.



El segundo tanto, a nueve minutos del final, fue convertido por John Valencia al aprovechar un pase preciso del creativo Sherman Cárdenas.



Los orientados por el español Fernando Jubero sintieron el tempranero tanto de apertura y en forma desordenada intentaron inquietar el pórtico del argentino Franco Armani.



La vieja fórmula del centro aéreo para los remates de cabeza no dio resultado porque la defensa del Atlético Nacional estuvo bien parada para anticiparse a la intención o neutralizar el vuelo de los delanteros del Guaraní.



Los remates de media distancia fueron imprecisos, ya que ni Miguel Paniagua ni Iván González Ferreira estuvieron finos a la hora de patear al arco.



En la segunda etapa, no cambió el panorama para los paraguayos, ni con las modificaciones de Jubero, que mandó a la cancha a Federico Santander y Darío Ocampo para reforzar el poder ofensivo.



El Atlético Nacional no cambió su esquema y esperó al rival.



Cuando tuvo el balón lo hizo rotar y generó desespero en el rival, y lo lanzó a distancia para llegar de contragolpe.



Por este medio, puso la guinda a los 81 minutos.



- Ficha Técnica:



0. Guaraní: Pablo Aurrecochea (m.15, Armando Aguilar); Eduardo Filippini, Julio Cáceres, Luis Cabral, Edgar Aranda; Juan Águila (m.45, Federico Santander), Jorge Mendoza, Miguel Paniagua, Iván González Ferreira (m.71, Darío Ocampo); Derlis González y Rodrigo Teixeira. Entrenador: Fernando Jubero.



2. Atlético Nacional: Franco Armani; Francisco Nájera, Alexis Henríquez, Diego Peralta, John Valencia; Alejandro Bernal (m.65, John Valoy) John Medina, Alexander Mejía, Sherman Cárdenas; Wilder Guisao (m.72, Elkin Calle) y Fernando Uribe (m.58, Orlando Berrío).



Entrenador: Juan Carlos Osorio.



Goles: 0-1, m.2: Luis Cabral, en meta propia. 0-2, m.81: John Valencia.



Árbitro: el chileno Julio Bascuñan amonestó a Cabral, Medina, Armani, González, Ferreira y Paniagua.



Incidencias: partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana disputado en el estadio asunceno Defensores del Chaco ante unas 5.000 personas.