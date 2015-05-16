Atlético-Barcelona, el título contra el tercer puesto

El Vicente Calderón abrirá este domingo la primera oportunidad del Barcelona para cerrar el título de Liga, en un choque de enorme exigencia con el Atlético de Madrid, también con su objetivo, el tercer puesto, a tiro de una victoria, la misma distancia que separa al equipo azulgrana de ser campeón.



Después de 36 jornadas de 'carrera', uno y otro conjunto avistan ya la meta en el esprint final, en el que al Barcelona le vale incluso con calcar el mismo resultado que firme el Real Madrid ante el Espanyol para asegurar el título, como también le sirve al Atlético con repetir el marcador del Valencia para ser tercero.



Ambos apuntan a la victoria en su duelo de este domingo, el mismo que definió el campeón hace un año justo. El 17 de mayo de 2014, el Atlético ganó la Liga con un 1-1 en el Camp Nou. El 17 de mayo de 2015, el Barcelona tiene la ocasión de tomar el relevo como ganador de la competición precisamente contra el conjunto rojiblanco.



Un nuevo choque de estilos del que el pasado curso salió vencedor el bloque madrileño y del que esta campaña ha surgido ganador hasta ahora el Barça, que ha resuelto con victoria sus tres compromisos con ese rival: 3-1 en la Liga y 1-0 y 2-3 en cuartos de la Copa del Rey, la última vez, el 28 de enero, que el Atlético perdió en casa.



Tres meses y medio después vuelven a cruzarse en un partido transcendental para el ganador y en el primer momento culminante de la temporada para los de Luis Enrique Martínez, aunque el Barça incluso podría permitirse una derrota, siempre que en el último partido liguero, que se jugará el próximo sábado en casa, derrote al Deportivo de La Coruña.



Ya tiene el vigésimo tercer título de su historia al alcance de la mano, una Liga cimentada en una gran segunda vuelta en la que apenas ha tenido fallos y un campeonato basado en la fortaleza atacante, en la defensiva y en la calidad del meta Claudio Bravo, fundamental en muchos encuentros.



Además, los azulgranas andan embalados en un final de temporada en el que todo son buenas noticias para ellos. Funcionan todas sus líneas y su tripleta de delanteros, la formada por Leo Messi, Neymar y Luis Suárez, está a un grandísimo nivel, como demuestran los 114 goles marcados desde el inicio del curso.



Ante el Atlético de Madrid, el único jugador con molestias físicas es Luis Suárez. El uruguayo tiene un problema muscular en los isquiotibiales que ya le impidió acabar el partido ante el Bayern de Múnich.



Después de que no se haya entrenado en los últimos días, el charrúa se ha ejercitado con el equipo hoy, aunque es posible que Luis Enrique Martínez lo reserve mañana.



Y es que Luis Suárez es uno de los baluartes del equipo, tanto en goles como en asistencias. Por ejemplo, en el Allianz Arena dio los dos pases de gol a Neymar y el técnico no puede arriesgarse a que el '9' azulgrana sufra algún percance físico ante el final de la temporada.



En el Calderón, si Luis Enrique decide dar descanso a Luis Suárez, sería Pedro quien sustituiría al uruguayo. El resto del once no tendría que sufrir ningún cambio.



Enfrente estará el Atlético, con el billete asegurado para la próxima edición de la Liga de Campeones desde el pasado sábado -ya como mínimo será cuarto en la tabla-, pero con la mirada invariable en un tercer puesto que ha sido suyo casi todo el curso y que sería suyo mañana con una victoria o el mismo marcador del Valencia.



Con una sola baja, el portugués Tiago Mendes por sanción, y en una racha en la Liga de trece partidos sin perder, nueve de ellos con su portería a cero, el entrenador argentino Diego Simeone ya tiene el once prácticamente definido desde el principio de la semana, con Fernando Torres y el francés Antoine Griezmann arriba.



El atacante madrileño, goleador decisivo para cuatro de los últimos cinco puntos sumados por el Atlético en las tres jornadas más recientes, regresa al once ante un rival al que le ha marcado nueve tantos en 14 duelos. Jugará en lugar del croata Mario Mandzukic, sin gol en sus últimos diez partidos.



Del equipo inicial no se mueve Griezmann, estancado desde hace tres jornadas en 22 goles en Liga y 25 en partidos oficiales, como también se mantienen el turco Arda Turan, Koke Resurrección y Gabi Fernández en el centro del campo, con Mario Suárez para el otro puesto, salvo que Simeone incluya alguna sorpresa de última hora.



Por detrás, habrá pareja de centrales uruguayos: José María Giménez y Diego Godín, que vuelve a la alineación después de cumplir partido de sanción en la última jornada. Los dos han compartido titularidad en la zaga en 17 encuentros esta temporada, con sólo una derrota, la sufrida precisamente ante el Barça en la primera vuelta.



El esloveno Jan Oblak encadenará su duodécimo partido seguido como titular en la portería del Atlético, mientras que el lateral derecho será para Juanfran Torres y el izquierdo estará entre el brasileño Guilherme Siqueira o Jesús Gámez. Ha probado tanto con uno como con otro durante los entrenamientos de esta semana.



Alineaciones probables:



Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Siqueira o Gámez; Arda, Gabi, Mario, Koke; Griezmann y Fernando Torres.

FC Barcelona: Bravo; Alves, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Iniesta, Rakitic; Pedro o Luis Suárez, Messi y Neymar.



Árbitro: Undiano Mallenco (C. Navarro).

Estadio: Vicente Calderón.