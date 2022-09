Balón de oro: Luis Enrique, mejor entrenador de 2015

La FIFA ha premiado al técnico español por los cinco títulos -Liga, Liga de Campeones, Copa del Rey, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes- que consiguió en su primera temporada en el banquillo azulgrana.



El galardón lo ha recogido en su nombre el director técnico del Barcelona, Robert Fernández, que ha excusado la ausencia de Luis Enrique en la gala. "No ha podido estar aquí por compromisos profesionales", dijo.



El técnico del conjunto barcelonista, que sucede al seleccionador alemán Joachim Löw en el palmarés, competía con el español Pep Guardiola, ganador de la Bundesliga con el Bayern de Múnich, y el argentino Jorge Sampaoli, que llevó a la selección chilena a conquistar la Copa América.



"Que no se me olvide compartir este premio, porque sino Luis se enfadaría, con todo el personal técnico, el presidente, nuestra querida afición y, sobre todo, nuestros jugadores", concluyó Robert Fernández.