Barcelona igualó con el Atlético de Madrid y mantiene su invicto. Foto: Getty Images.( Thot )

Medios internacionales definen como sufrido y trabajado el empate que consiguió el Barcelona ante el Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano, por la octava fecha de LaLiga Santander.

El combinado rojiblando inauguró el marcador al minuto 21 de la primera mitad, con un derechazo de Saúl Ñíguez.

El equipo culé dominó el segundo tiempo hasta que en el minuto 82 Luis Suárez apareció dentro del área marcando gol con un cabezazo.

Con el empate, el cuadro dirigido por Ernesto Valverde se mantiene invicto y se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones. El equipo de colchonero es tercero.