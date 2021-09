Bochorno internacional: AFA dice que suspenden partido Brasil vs. Argentina

A los cinco minutos de haberse empezado el partido entre Argentina y Brasil, las autoridades brasileñas detuvieron el partido entre Argentina y Brasil por Eliminatorias con el fin de llevarse a cuatro jugadores argentinos que aseguraron que no habían estado en Inglaterra en los últimos días.

A pesar de todo, un nuevo escándalo salpica a la Conmebol porque todo el plantel argentino se retiró del Campo.

La medida se tomó porque en Brasil está prohibido que personas provenientes de Reino Unido ingresen al país en medio de la pandemia de COVID-19.

A pesar de esto, los argentinos firmaron un papel en el que negaban que hubieran estado en Inglaterra o Reino Unido en los últimos días, cosa que no es verdad porque juegan en la Premier League.

Los jugadores a los que las autoridades pretenden expulsar del país son Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lo Celso y Emiliano Buendía.

Footage shows Brazilian officials entering the pitch during the Brazil vs Argentina game to allegedly detain 4 Argentinian players who had entered the country from England pic.twitter.com/vJiR3io5Fs