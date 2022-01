Brasil 2014, último desafío para la generación que cambió la historia

La defensa de la corona en el Mundial 2014 y convertirse en la primera selección europea que gana una gran cita en Sudamérica, es el último desafío de una generación de futbolistas que cambió la historia del fútbol español con la conquista de dos Eurocopas y un Mundial, y que cierran un ciclo de oro.



España acude a la cita con una apuesta clara de su seleccionador, Vicente del Bosque, por el continuismo. La forma de premiar a esos jugadores que crearon un estilo y traspasaron a la absoluta su gen ganador desde niños, el que exhibieron por todas las categorías inferiores de la Roja.



Brasil es la última gran cita de Xavi Hernández, Xabi Alonso y David Villa, quien sabe si de Iker Casillas y Fernando Torres. Nombres que protagonizan la edad dorada del fútbol español y sin los que nada hubiera sido posible. 16 campeones del mundo entre los 23 elegidos, con jóvenes como David de Gea, César Azpilicueta, Koke Resurrección o Diego Costa entre las caras nuevas, que ayudan a bajar la media de edad a 27,7 años.



En mente de todos la figura de Luis Aragonés, el seleccionador que un 13 de octubre del 2007 creó un estilo en Aarhus (Dinamarca) en su momento de mayor debilidad. Una lesión impulsó la apuesta por juntar a los "bajitos" y de su apuesta se creó un estilo, el del toque, que guió a la conquista de la Eurocopa de 2008. Lo heredó Vicente del Bosque, lo perfeccionó con su manual para conquistar el Mundial y añadir una nueva Eurocopa convirtiendo a la Roja en una selección de leyenda con la admiración de todo el mundo del fútbol.



España ha respondido con grandeza al favoritismo hasta un Mundial, el de Brasil, en el que abre el abanico de candidatos. Ninguno de sus integrantes piensa en las ocasiones que se salió por la puerta de atrás de un gran torneo, con los cuartos como barrera infranqueable. Ahora, se acude para ganar el título con el interrogante del aspecto físico pero el aval de los resultados y de exhibir un sello imborrable.



A su potencial le afectan dos ausencias por lesión. No estará en Brasil Thiago Alcántara, el heredero de Xavi, que iba a tener gran protagonismo. Ni Jesús Navas, que no llega a tiempo y deja a la Roja sin su revulsivo, el extremo puro que siempre encara. Pero Del Bosque abre la puerta a jugadores que piden paso como Koke, sensación de la temporada, o al potencial de Diego Costa, quien tras renunciar a jugar con Brasil quiere trasladar a la selección española su temporada goleadora de ensueño.



Así llega el intento de defensa de la corona mundial. Aclimatado a Brasil y conocedor de lo que le espera, tras la encerrona de la final de la Copa Confederaciones en Maracaná. Con la 'vieja guardia' con retoques, en un once tipo que no se alejará de formado por Casillas, Azpilicueta, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Silva y Cesc. Con hombres de segunda guardia como Costa, Koke, Javi Martínez, Cazorla, Villa o Torres preparados para rendir.



El toque por bandera. La presión en campo rival. El trabajo solidario. Un fútbol asociativo. Talento puro de jugadores que disfrutan plasmando un estilo. Máximo respeto a cada contrincante. Un ambiente de familiaridad y dos sistemas, el preferido de Del Bosque con 'falso nueve', la alternativa con un punta que perdió el pase de los extremos con la ausencia de Navas y la presencia solitaria de Pedro. El último desafío de la 'generación de oro' asoma en el fin del ciclo más glorioso de la Roja.