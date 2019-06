Caterine Ibargüen fue segunda en la Golden Gala de Roma, de la Liga Diamante

La etíope Genzebe Dibaba, la jamaicana Elaine Thompson y el estadounidense Michael Norman volaron este jueves en la Golden Gala de Roma, cuarta etapa de una Liga de Diamante en la que la alemana Malaika Mihambo superó a la colombiana Caterine Ibargüen en salto de longitud y en la que la griega Katerina Stefanidi abdicó en la pértiga tras dos triunfos seguidos en Italia.



El mitin romano, celebrado en el Estadio Olímpico de Roma ante casi 40.000 personas, registró además las victorias del ucraniano Bohdan Bondarenko en el salto de altura masculino y del ruso Sergej Shubenkov en los 110 metros vallas, en una prueba gris para el español Orlando Ortega, acabado último.



Las noticias positivas para España llegaron en los 3.000 metros con obstáculos, en los que Fernando Carro (quinto con mejor registro personal de 8:15:73), Daniel Arce (décimo y con récord personal de 8:20:16) e Ibrahim Ezzaydouni (decimotercero con 8:23:26) consiguieron la marca mínima para los Mundiales de Doha, que era de 8:28:00.



Por otro lado, los españoles Marta Pérez (1.500 metros) y Pablo Torrijos (salto triple) no han obtenido la mínima mundialista.



La gran protagonista de los 1.500 metros femeninos fue la campeona mundial Dibaba, que ganó con el récord de la temporada (3:56:28) por delante de la campeona europea, la británica Laura Muir (3:56:73) y de la también etíope Gudaf Tseggay (3:59:96) Unas pruebas de velocidad que vieron, en los 100 metros, la autoritaria victoria de Elaine Thompson, doble campeona olímpica, que voló con un tiempo de 10.89 y precedió a la británica, campeona europea, Dina Asher-Smith, y la estadounidense Aleia Hobbs (11.12).



Thompson mejoró su mejor marca del año (11.09) y se acercó al récord de la temporada, que fue establecido por la estadounidense Kayla White (10.96) el pasado 4 de mayo en Greensboro (North Carolina, Estados Unidos).



Estratosférica actuación de Michael Norman en los 200 metros, que se impuso por primera vez en cuatro precedentes a su compatriota Noah Lyles, número 1 mundial, con un tiempo de 19.70 que supuso el récord del año, del mitin y su mejor registro personal.



Norman, campeón en los 400 metros, llegó con dos centésimas de segundo de ventaja sobre Lyles, mientras que el podio lo completó el ecuatoriano Álex Quiñonez, con un tiempo de 20.17.



En el salto de longitud, Mihambo selló el mejor resultado de su carrera y el récord del año al imponerse con un salto de 7.07 metros (8 centímetros más largo que su mejor marca), por delante de Ibargüen (6.87) y de la estadounidense Brittney Reese (6.76).



Mihambo, de 24 años y oro europeo en Berlín 2018, se impuso con autoridad a Ibargüen, única saltadora capaz de lograr una doble victoria en la Liga de Diamante, tanto en el salto triple como en el de longitud.



"Estoy satisfecha con este resultado, las cosas han ido bien para mí. Fue una gran competición, todas estuvieron fuertes e hicieron algunos de los mejores resultados del año. Ahora me prepararé para llegar fuerte a los campeonatos mundiales", dijo Ibarguen, con la mirada puesta en los mundiales de septiembre en Doha.



En la pértiga, fue la sueca Angelica Bengtsson quien triunfó, con 4.76 metros, contra pronóstico ante la venezolana Robeilys Peinado, la estadounidense Sandi Morris o la griega Katerina Stefanidi, todas incapaces de superar los 4.66 metros.



La sueca, que selló el récord de su país destronó a una Stefanidi que se había impuesto en las últimas dos ediciones de una Golden Gala romana en la que la sorpresa negativa la dio la estadounidense Jennifer Suhr, una de las dos atletas en actividad, junto a Sandi Morris que han sido capaces de romper la barrera de los 5 metros.



Este domingo, Suhr falló tres veces el salto de 4.56 metros y que quedó inmediatamente fuera de la pelea.



En el triple salto masculino, fue el líder mundial Omar Craddock quien logró superar al portugués, de origen cubano, Pedro Pablo Pichardo, al que no le bastó sellar su mejor marca del año (17.47) para alcanzar los 17.50 del ganador.