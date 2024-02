Caterine Ibargüen habla con la W una semana después de ganar su medalla de plata

La atleta colombiana Caterine Ibargüén recordó el episodio en el que se ubicó segunda en la prueba de Salto Triple en las olimpiadas de Londres 2012.



A pesar del gran esfuerzo de la colombiana, y de lograr una marca de 14.80 metros, fue superada por la kazaja Olga Rypakova quien marcó 14.98 metros. Ninguna de las dos deportistas obtuvo record olímpico.



La carrera de Ibargüen no se entiende sin una figura clave, la de su entrenador, el cubano Ubaldo Duany, que no es sólo quien guía su preparación, sino el responsable de una decisión que fue clave: cambiar el salto de altura por el triple salto.



Caterine también cuenta con una medalla de bronce en campeonatos mundiales, oro en liga de Diamante y es la actual campeona panamericana y suramericana.