Clasificación general del Tour de Francia: cuatro colombianos en el top 10

El irlandés Sam Bennett se impuso este martes en la décima etapa del Tour de Francia, en un cerrado esprint en la isla de Ré, por delante del australiano Caleb Ewan, mientras que el esloveno Primoz Roglic se mantiene con el maillot amarillo.



El corredor del Deceuninck, que no había ganado antes en el Tour, fue el más rápido en una nerviosa llegada masiva, en la que el eslovaco Peter Sagan fue tercero, pero no pudo conservar el maillot verde de líder de la regularidad, que este miércoles lucirá Bennett.



Los favoritos al triunfo final llegaron todos en el pelotón, por lo que no hay cambios, pese a que algunos de ellos se vieron envueltos en caídas y cortes provocadas por el viento.



El irlandés Sam Bennett se impuso este martes en la décima etapa del Tour de Francia. Foto: EFE.

Clasificación general tras la etapa 10:

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 38h 40' 01''

2. Egan Bernal (Ineos), a 21"

3. Guillaume Martin (Cofidis), a 28"

4. Romain Bardet (Ag2R), a 30"

5. Nairo Quintana (Arkea), a 32"

6. Rigoberto Urán (EF Pro cycling) a 32"

7. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 44"

8. Adam Yates (Mitchelton -Scott) a 1:02''

9. Miguel Ángel López (Astana) a1:15"

10. Mikel Landa (Bahrain), a 1:42"

