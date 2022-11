Colombia gana cuatro medallas de oro en la primera jornada del patinaje

La colombiana Yersi Puello, reciente campeona en el Mundial de Rosario, se acreditó la contrarreloj 300 metros con un tiempo de 26 segundos y 540 milésimos en dos intentos, ya que el primero no fue registrado y tuvo que repetirlo.



"El primer turno me ayudó a mirar cómo estaba y lo logré bajar. No me afectó en nada", dijo Puello al final de la prueba.



La multicampeona mundial logró en los Juegos Centroamericanos y del Caribe el único que faltaba a su carrera.



La venezolana Yarubi Bandres se quedó con la plata al registrar 27 segundos y 320 milésimos y la mexicana Verónica Elías se quedó con el último escalón del podio con 27.330 de crono.



En la prueba masculina, el colombiano Pedro Causil se acreditó la medalla de oro con 24.530. Segundo quedó el venezolano Johan Guzmán (24.890) y tercero el mexicano Jorge Martínez (24.910).



"El tiempo fue bastante bueno y logré encontrar la forma dentro de la prueba", dijo Causil.



En la prueba combinada femenina de 10.000 metros, la colombiana Yenny Serrano sumó 39 puntos. Con 28 terminó la venezolana Sindy Cortés, quien se quedó con la plata, y el bronce fue para la salvadoreña Judith López.



La cuarta medalla de oro de la jornada la aportó el colombiano Alex Cujavante en la combinada masculina de 10.000 metros en la que logró 25 puntos.



El cubano Tony García se quedó con la plata al sumar 22 unidades y con el bronce el mexicano Mike Paéz, que completó 15.

El patinaje culminará mañana con la prueba de 500 metros.