Comienzo agridulce de Colombia en París: gana Alejandro González y se va Falla

Colombia comenzó su andadura en la arcilla de Roland Garros con sensaciones encontradas, porque el debutante Alejandro González pasó a segunda ronda tras derrotar con solvencia al estadounidense Michael Russell y Alejandro Falla cayó en tres mangas frente al francés Benôit Paire.



González, número 77 de la lista ATP, se impuso al número 98 del mundo por 6-2, 6-4, 6-7 (6) y 6-1, en 2 horas y 37 minutos.



En su primera participación en el torneo de París, el tenista, de 25 años, se llevó un partido que dominó y en el que solo bajó el ritmo al comienzo de la tercera manga, cuando su rival, de 36 años, se adelantó por 4-0.



"Es la primera vez que participo en Roland Garros y la primera vez que juego cuatro sets en un mismo partido, estoy muy satisfecho", explicó el colombiano en rueda de prensa.



González no pagó la novatada y atacó a su oponente desde el primer momento "muy concentrado y confiado", una seguridad que perdió durante un tramo del tercer set.



"Perdí la concentración, pero logré ponerme 5-5 e incluso tuve un punto de partido que se me escapó porque la bola salió por muy poco", matizó.



En la cuarta y definitiva manga, González se desató y castigó a su rival con un expeditivo 6-1 ante el que el número 98 del ránking no pudo hacer nada.



"Me encontré muy fuerte física y mentalmente a lo largo de todo el encuentro", destacó, y aseguró no haber venido a París "únicamente a llenar un cuadro" El colombiano, natural de Medellín, se medirá en siguiente ronda al francés Gilles Simon, número 30 de la clasificación mundial y que hoy venció al croata Ante Pavic por 6-1, 6-1 y 6-3.



Algo que no podrá hacer su compatriota Alejandro Falla, que horas antes caía contra Paire, número 61, por 6-3, 6-4 y 7-6 (4).



Falla, de 30 años, jugó con molestias en la planta de un pie, según reconoció en la rueda de prensa posterior al partido, lo que unido a los diez días que pasó sin jugar después del torneo de Roma le acabó perjudicando, explicó.



El colombiano, número 70 según la clasificación de la ATP, se adelantó 2-0 y 3-0 en los dos primeros sets para ver cómo el francés, también renqueante por una reciente lesión en la rodilla izquierda, le remontaba en sendas ocasiones.



"Las molestias en la planta del pie me han perjudicado en los momentos claves del encuentro, cuando necesitaba más confianza", precisó.



Paire "se soltaba cada vez que yo cobraba ventaja y jugó muy agresivo en varias fases del encuentro", indicó el colombiano, que fijó en su fallo en los servicios ("hice demasiados saques dobles") otra de las claves de la derrota.



La tercera causa, "lo lenta que estaba la pista y lo pesada que parecía la pelota", un escenario que le facilitó el trabajo Paire, "que lleva más días entrenando aquí en París", resumió.



En rueda de prensa, Falla también hizo balance del estado actual del tenis colombiano y celebró el éxito del que disfruta este deporte en su país.



Una popularidad que obedece a los buenos resultados de la generación actual de jugadores y a la multitud de exhibiciones que se realizan a lo largo de Colombia.



Sin embargo, Falla, cuya mejor clasificación en la tierra de París fueron unos octavos de final en 2011, lamentó que esa popularidad no se vea reflejada en el "surgimiento de jóvenes promesas".



"Ojalá los que ahora empiezan no se encuentren un bache como el que me encontré yo", indicó.



Mañana comienza el torneo Santiago Giraldo, la mejor raqueta de Colombia, que se medirá al italiano Andreas Seppi, número 33 del mundo.



Giraldo ocupa la posición 35 del ránking de la ATP y encara su octava participación en el torneo de la Copa de los Mosqueteros, donde en 2012 alcanzó su mejor posición cayendo en dieciseisavos de final.



Esta temporada, sobre tierra batida, alcanzó la final de Barcelona, donde fue derrotado por el japonés Kei Nishikori.