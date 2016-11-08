¿Cómo llegan las selecciones suramericanas al segundo cierre de eliminatorias?

Las diez selecciones de Sudamérica cierran la segunda temporada de sus eliminatorias del Mundial con dos jornadas cruciales y la necesidad común de ganar para consolidar posiciones de privilegio o tener un tanque de oxígeno extra en el duro camino de la recuperación.

La primera cita, que producirá más de 450 minutos de fútbol, se dará este jueves y antes de que comience a rodar el balón aquí van 10 toques que alimentan la expectación:

1. LA PARÁBOLA DEL ELEFANTE EN LA CRISTALERÍA

Las eliminatorias fueron hasta la décima jornada como una cristalería de finas y relucientes piezas acomodadas con delicadeza entre sorpresas y muchas emociones.

Hasta que un elefante llamado FIFA irrumpió para generar el caos con la sanción a Bolivia que le ha despojado de cuatro puntos ganados en la cancha y le ha dado en bandeja tres a Perú, que había perdido por 2-0 en La Paz, y tres a Chile, que en Santiago no pudo pasar del 0-0 con la Verde.

La demanda extemporánea de Chile y Perú a la mala inclusión del defensor paraguayo nacionalizado boliviano Nelson Cabrera ha unido en la misma causa a las federaciones de Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay y Argentina, que se han declarado víctimas al perder terreno en la clasificación o ver cómo se han acercado las dos selecciones favorecidas con la decisión de escritorio.

Resta saber cómo saldrá el elefante de la cristalería, el mismo elefante que ha llevado consigo el cartel del 'fair play'.

2. FALCAO, 394 DÍAS DESPUÉS

El 13 de octubre de 2015 Radamel Falcao García fue visto por última vez con el uniforme de la selección colombiana, de la que es el máximo goleador, con 25. Ese día el conjunto cafetero cayó por 3-0 en Montevideo ante Uruguay.

Este 10 de noviembre, es decir, 394 días y varias lesiones después, 'el Tigre' puede reaparecer como titular del equipo que orienta el argentino José Pekerman. Un partido de muchas casualidades pues Barranquilla volverá a ser el escenario y Chile el rival al que Falcao marcó sus últimos goles. Fue la tarde del 11 de octubre de 2013 y fueron dos tantos de penalti de Falcao con los que Colombia igualó 3-3 con la Roja y selló con anticipación su clasificación al Mundial de Brasil 2014.

3. MESSI, JAMES Y NEYMAR TAMBIÉN VUELVEN

La doble jornada de partidos de octubre privó a Argentina de contar con Lionel Messi contra Perú y Paraguay por una rotura en el aductor de la pierna derecha.

Aunque lo intentó y viajó desde España para acompañar a Colombia, James Rodríguez tampoco alcanzó a recuperarse de una lesión muscular de grado uno en el sóleo de la pierna izquierda para jugar contra Paraguay y Uruguay.

Neymar brilló en la goleada por 6-0 a Bolivia pero por acumulación de amarillas se perdió la segunda cita, en territorio venezolano. Esta vez Messi, James y Neymar están listos para volver.

4. LO QUE VA DE 3 PUNTOS MÁS A 3 MENOS

El jueves Venezuela, que no ha ganado en las eliminatorias, espera aprovecharse del varapalo sufrido por Bolivia en los escritorios de la FIFA en Zúrich.

Uruguay espera en Montevideo, sin su suspendido goleador Edinson Cavani, poner tierra de por medio a un Ecuador que quiere igualar sus 20 puntos.

Paraguay espera elevarse a 18 ante un Perú alentado por la ayuda que le dejó con 11.

El asomo de crisis en Chile, maquillado con los 3 puntos que recibió fuera de la cancha, puede desaparecer o profundizarse si Colombia, que suma 17, hace los deberes en casa.

Y Brasil, el líder puede ser más líder, aunque Argentina, que no convence pero vuelve a tener a Messi 'on fire' quiere propinar un golpe con un triunfo a domicilio que le devuelva a la zona de clasificación.

5. UN PARTIDO PARA EXORCIZAR O ATRAER FANTASMAS

El estadio Mineirao, de Belo Horizonte, de pésima recordación para los brasileños por la derrota por 1-7 que sufrió la Canarinha ante Alemania en las semifinales de Mundial de 2014, será el teatro del encuentro con su máximo rival sudamericano. El 10 de noviembre habrán pasado 856 días desde aquel terrible 8 de julio de 2014.

6. LOS SUPERVIVIENTES DE LA TRAGEDIA DEL 1-7

Es probable que cuatro vuelvan a ser titulares: Dani Alves por la banda derecha, Marcelo por la izquierda, así como los mediocentros Fernandinho y Paulinho. En la plantilla convocada por Tite también están los zagueros Thiago Silva y Miranda, así como el creativo Willian. Y aunque en ese fatídico encuentro estuvo en la tribuna por una lesión sufrida en cuartos de final contra Colombia, la estrella de entonces y de ahora se llama Neymar.

7. LA SEQUÍA DE ALEXIS Y VARGAS

La presencia goleadora de Arturo Vidal ha maquillado la sequía de Eduardo Vargas y Alexis Sánchez, que marcaron por última vez con Chile el 13 de octubre de 2015. Ese día cada uno aportó un doblete en la victoria 3-4 sobre Perú en Lima y desde entonces permanecen anclados con tres en la clasificación de goleadores. Ahora esperan poner fin a la mala racha 394 días después, en Barranquilla, frente a Colombia.

8. ECUADOR SIN DIEZ. MEJOR ARMAR A PARTIR DE LOS QUE QUEDAN

Gustavo Quinteros contaba con 34 jugadores y la lista ya se le redujo a 24. La Tri tiene cuatro suspendidos: Arturo Mina, Luis Caicedo, Christian Ramírez y Enner Valencia.

Y a la enfermería, además de los ya conocidos Luis Antonio Valencia, Ángel Mena, Matías Oyola y Pedro Quiñónez, ha llegado Jefferson Montero. El extremo del Swansea sufrió el fin de semana una fractura del cuarto metacarpiano de la mano derecha.

Como si fuera poco, se quedó en el país por un asunto legal que le impide salir al versátil mediapunta y delantero del Barcelona Marcos Caicedo.

9. A ROMPER EL MALEFICIO

Perú no gana hace 12 años fuera de casa pero su seleccionador Ricardo Gareca siente que el jueves ante Paraguay puede ser el día para ajustar cuentas. Para ello dice tener una formación lista en un 95%. La única duda, y ello no significa que equivalga al 5% restante, deriva del estado físico del goleador Paolo Guerrero. "Él aguanta cualquier dolor", garantizó el técnico argentino.

10. PARAGUAY GUSTA CON SU NUEVO ESTILO

La primera victoria de la Albirroja en territorio argentino fue forjada con un estilo de juego diferente de su ADN futbolístico, con curtidos jugadores altos, corpulentos y forjados para el choque físico. El pasado 11 de octubre ganaron por 0-1 con centrocampistas y delanteros jóvenes, veloces y habilidosos.

Se trata de los mellizos Ángel y Óscar Romero, Miguel Almirón y Derlis González, 'los livianitos', como los ha llamado Francisco Arce, pueden repetir frente a Perú, aunque el dibujo puede cambiar con la rehabilitación física de Federico Santander. En ese caso el equipo se armaría con un referente de área.

Partidos de la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas:

10.11 Colombia - Chile

10.11 Uruguay - Ecuador

10.11 Paraguay - Perú

10.11 Venezuela - Bolivia

10.11 Brasil - Argentina

Clasificación de goleadores:

. Con 7: Edinson Cavani (Uruguay)

. Con 6: Arturo Vidal (Chile)

. Con 5: Felipe Caicedo (Ecuador)

. Con 4: Gabriel Jesus (Brasil) y Darío Lezcano (Paraguay)

. Con 3: Jefferson Farfán y Paolo Guerrero (Perú), Neymar (Brasil), Luis Suárez y Diego Godín (Uruguay), James Rodríguez, Carlos Bacca (Colombia) y Edwin Cardona, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez (Chile)