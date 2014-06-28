Compañeras de futbolistas uruguayos se solidarizan con la esposa de Suárez

Suárez fue sancionado con nueve partidos de suspensión y cuatro meses de inhabilitación por la FIFA.



Karina Roncio, la esposa del capitán de la selección uruguaya Diego Lugano y Paz Cardoso, que se casó el pasado año con Diego Forlán elegido como el mejor jugador de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, se fotografiaron con carteles de apoyo a Baldi y subieron las fotos a las redes sociales.



Patricia Callero, la novia del portero uruguayo Fernando Muslera, y la eslovaca Miska Hamsik, casada con el todoterreno Walter Gargano, también participaron en los mensajes de solidaridad por la sanción a Suárez.



"Todas contigo Sofi", "Todas somos Suárez", "Arriba Uruguay", "Garra Charrúa" y "De oficio todos o ninguno", en relación a la acción de la FIFA, se puede leer en los carteles.



Luis Suárez fue sancionado con nueve partidos de suspensión y cuatro meses de inhabilitación para toda actividad relacionada con el fútbol por morder al italiano Giorgio Chiellini, en el minuto 80 del partido que Uruguay venció el martes por 0-1 a Italia en el estadio Das Dunas de Natal en la última jornada del Grupo D del Mundial de Brasil.



Además, se le impuso una multa que asciende a 100 000 francos suizos (unos 82.200 euros y 111.700 dólares).



La sanción supuso además el retiro de Suárez del Mundial que el viernes viajó desde Natal de regreso a Montevideo junto a su esposa e hijos.



Los celestes se enfrentan hoy con Colombia en partido que definirá un boleto para los cuartos de final del Mundial y se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.