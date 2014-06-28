Deportes

Compañeras de futbolistas uruguayos se solidarizan con la esposa de Suárez

Varias de las esposas y novias de futbolistas uruguayos que participan en el Mundial se solidarizaron con Sofía Baldi, la esposa del goleador celeste Luis Suárez.

Agencia EFE

Suárez fue sancionado con nueve partidos de suspensión y cuatro meses de inhabilitación por la FIFA.

Karina Roncio, la esposa del capitán de la selección uruguaya Diego Lugano y Paz Cardoso, que se casó el pasado año con Diego Forlán elegido como el mejor jugador de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, se fotografiaron con carteles de apoyo a Baldi y subieron las fotos a las redes sociales.

Patricia Callero, la novia del portero uruguayo Fernando Muslera, y la eslovaca Miska Hamsik, casada con el todoterreno Walter Gargano, también participaron en los mensajes de solidaridad por la sanción a Suárez.

"Todas contigo Sofi", "Todas somos Suárez", "Arriba Uruguay", "Garra Charrúa" y "De oficio todos o ninguno", en relación a la acción de la FIFA, se puede leer en los carteles.

Luis Suárez fue sancionado con nueve partidos de suspensión y cuatro meses de inhabilitación para toda actividad relacionada con el fútbol por morder al italiano Giorgio Chiellini, en el minuto 80 del partido que Uruguay venció el martes por 0-1 a Italia en el estadio Das Dunas de Natal en la última jornada del Grupo D del Mundial de Brasil.

Además, se le impuso una multa que asciende a 100 000 francos suizos (unos 82.200 euros y 111.700 dólares).

La sanción supuso además el retiro de Suárez del Mundial que el viernes viajó desde Natal de regreso a Montevideo junto a su esposa e hijos.

Los celestes se enfrentan hoy con Colombia en partido que definirá un boleto para los cuartos de final del Mundial y se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. 

