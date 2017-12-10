La W RadioLa W Radio

Con gol de Messi, el Barcelona superó al Villarreal

No se rompió el marcador hasta el minuto 70 en una gran acción de Luis Suárez

Barcelona. Foto: Getty Images

Barcelona. Foto: Getty Images(Thot)

El Barcelona se impuso ante el Villarreal en un partido intenso que abrió cuando su rival se quedó con un hombre menos en la cancha.

Fue hasta el minuto 70 cuando se rompió el marcador con una gran acción de Luis Suárez. El segundo tanto llegó marcado por Leonel Messi en el minuto 82.

