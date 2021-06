Confirmado: Carlo Ancelotti es nuevo entrenador del Real Madrid

Apenas unos días después de la salida de Zinedine Zidane, el Real Madrid apuesta por la imagen tranquila del italiano Carlo Ancelotti, ganador de la Champions 2014, para rearmar al equipo merengue tras una temporada en blanco.

"El Real Madrid C. F. comunica que Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador del primer equipo para las próximas tres temporadas", anunció el Real Madrid este martes en un breve comunicado oficial.

El nuevo entrenador firmará en la tarde del miércoles su contrato con el club merengue y atenderá a los medios de comunicación de manera telemática.

El Real Madrid ha necesitado menos de una semana para suplir a Zidane, que el jueves pasado abandonó el club alegando falta de confianza de la dirección, recuperando a un técnico del que el francés fue ayudante.

Ancelotti llega procedente del Everton, seis años después de su salida del Real Madrid, tras dos cursos al frente del equipo merengue entre 2013 y 2015.

En el recuerdo de los aficionados todavía sigue brillando la 'Décima' Copa de Europa, lograda con 'Carletto' a los mandos tras más de una década de espera.

'Inesperada oportunidad'

El italiano se ha impuesto para volver a dirigir a los merengues tras haber sonado nombres como el técnico del filial, Raúl González, Mauricio Pochettino o el italiano Antonio Conte.

"Mientras disfrutaba en Everton se me ha presentado una inesperada oportunidad que creo que es la adecuada para mí y mi familia", afirmó Ancelotti, en el comunicado en el que el Everton anuncia su salida hacia el Real Madrid.

La llegada de un entrenador conocido por su tranquilidad y mano izquierda a la hora de tratar a sus jugadores, sin duda será bien acogida por el vestuario merengue.

Ancelotti ya había desempeñado el papel de pacificador en su primera venida al Real Madrid, procedente del PSG, atemperando los ánimos tras los sobresaltos de la era José Mourinho (2010-2013) y no dudando en defender a sus jugadores.

El técnico se granjeó pronto el cariño tanto de futbolistas como de aficionados, cuyo apoyo no sirvió, sin embargo, para evitar su despido en 2015, tras una temporada en la que llegó a semifinales de la Champions y peleó por la Liga hasta el último minuto, como le acaba de ocurrir a Zidane.

En su segunda temporada en el club merengue, en la que sólo logró el Mundial de Clubes, Ancelotti no pudo repetir el éxito de su primera, donde, además la Champions, ganó la Copa del Rey y la Supercopa de Europa.

Nueva oportunidad en LaLiga

Tras su salida del Real Madrid y un breve paso por el Bayern de Múnich (2016-2017), 'Carletto' pasó por el Nápoles (2018-2019) y Everton (2019-2021), donde aún le quedaba contrato hasta 2024.

Pero estos últimos años sin títulos no empañan el recorrido de este técnico, ganador de dos Champions como jugador con el AC Milan (1989 y 1990) y de otras tres como entrenador de los Rossoneri (2003, 2007) y del Real Madrid (2014).

'Carletto' también ha ganado las ligas en todos los países donde ha entrenado (en Italia con el Milan, en Inglaterra con el Chelsea, en Francia con el PSG, en Alemania con el Bayern)... salvo en España.

Ancelotti contará ahora con una nueva oportunidad para hacerse con ese título con un Real Madrid, en plena reconversión de efectivos, mientras trata de hacer frente a las dificultades financieras causadas por el COVID-19 y avanza en la remodelación de su estadio santiago Bernabéu.

Para ello, el técnico italiano tendrá que contar con el apoyo del presidente Florentino Pérez y su junta directiva, criticados por el saliente Zidane en una carta abierta el lunes.

El francés, al que todavía le quedaba un año de contrato, afirmó dejar el Real Madrid "porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo".

Mientras tanto, Ancelotti ya tiene su primer fichaje: el defensa internacional austríaco David Alaba, que tuvo un año en el Bayern de Múnich, mientras espera a ver a si seguirá contando con el capitán merengue Sergio Ramos.