Cristiano alcanza la treintena y aumenta distancias
El portugués Cristiano Ronaldo firmó ante el Eibar la treintena de tantos en Liga, aprovechando la ausencia del uruguayo Luis Suárez en el encuentro del Barcelona en Anoeta.
Madrid, 9 abr (EFE).- El portugués Cristiano Ronaldo firmó ante el Eibar la treintena de tantos en Liga, aprovechando la ausencia del uruguayo Luis Suárez en el encuentro del Barcelona en Anoeta, para aumentar la distancia en su pulso por ser máximo goleador a cuatro goles.
Cristiano marcó en el 4-0 del Real Madrid al Eibar y repartió dos asistencias. Suma 30 tantos en su temporada liguera, por seis del colombiano James Rodríguez que abrió el camino del triunfo a balón parado.
Diez dianas menos que el líder tiene el quinto clasificado, el francés Antoine Griezmann que marcó en la victoria del Atlético de Madrid en Cornellá-El Prat ante el Espanyol, encuentro en el que extendió su momento dulce Fernando Torres que ya ha firmado siete tantos en Liga.
Rubén Castro marcó el tanto de la victoria del Betis ante el Levante, con lo que igualó con Aritz Adúriz (Athletic) y Borja Bastón (Eibar) a la cabeza de los artilleros españoles, con diecisiete dianas.
- Clasificación de goleadores (32ª jornada):
- Con 30 goles: Cristiano Ronaldo (POR) (6p) (Real Madrid).
- Con 26: Luis Suárez (URU) (1p) (Barcelona).
- Con 22: Messi (ARG) (3p) (Barcelona).
- Con 21: Neymar (BRA) (4p) (Barcelona); Benzema (FRA) (Real Madrid).
- Con 20: Griezmann (FRA) (1p) (Atlético de Madrid).
- Con 17: Adúriz (2p) (Athletic); Rubén Castro (2p) (Betis); Borja Bastón (2p) (Eibar).
- Con 15: Lucas Pérez (1p) (Deportivo); Bale (PDG) (Real Madrid).
- Con 14: Gameiro (FRA) (4p) (Sevilla).
- Con 13: Agirretxe (Real Sociedad).
- Con 11: Iago Aspas (Celta); Sanabria (PAR) (1p) (Sporting); ; Bakambu (FRA) (Villarreal).
- Con 10: El Arabi (MAR) (3p) (Granada); Charles (BRA) (Málaga); Javi Guerra (Rayo).
- Con 9: Nolito (1p) (Celta); Deyverson (BRA) (Levante); Jozabed (Rayo Vallecano); Paco Alcácer (2p) (Valencia);
- Con 8: Willian José (BRA) (Las Palmas).
- Con 7: Williams (Athletic); Fernando Torres (At. Madrid); Guidetti (SUE) (1p) (Celta); Caicedo (ECU) (Espanyol); Jonathan Viera (3p) (Las Palmas); Jonathas (BRA) (Real Sociedad); Carlos Castro (Sporting).
- Con 6: Orellana (CHI) (1p) (Celta); ; Luis Alberto (Deportivo); Sergi Enrich (Eibar); Hernán Pérez (PAR) (Espanyol); Morales (Levante); James Rodríguez (COL) (Real Madrid); Miku (VEN) (Rayo Vallecano); Dani Parejo (2p) (Valencia);
- Con 5: Sabin Merino (Athletic); Rakitic (CRO) (Barcelona); Gerard (1p) (Espanyol); Pablo Sarabia (Getafe); Success (NGR) y Peñaranda (VEN) (Granada); Tana (Las Palmas); Jesé (Real Madrid); Banega (ARG) (1p) e Iborra (Sevilla); Soldado y Bruno Soriano (3p) (Villarreal).
- Con 4: Raúl García (Athletic); Yannick Carrasco (FRA) y Saúl Ñíguez (At. Madrid); Koke (Barcelona); Fayçal Fajr (FRA) (Deportivo); Adrián y Saúl Berjón (3p) (Eibar); Álvaro Vázquez y Scepovic (SRB) (Getafe); Rochina (Granada); Giuseppe Rossi (ITA) (1p) (Levante); Cop (CRO) (1p) y Juanpi (VEN) (Málaga); Vela (MEX) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad); Manucho (ANG) (Rayo Vallecano); Llorente y Konoplyanka (UCR) (1p) (Sevilla); Negredo (Valencia).
- Con 3: Laporte (Athletic); Ángel Correa (ARG) (At. Madrid); Munir (Barcelona); Inui (JPN) y Keko (Eibar); Pape Diop (SEN) (Espanyol); Emiliano Velázquez (URU) (Getafe); Araujo (Las Palmas); Xabi Prieto (1p) (Real Sociedad); Bebé (POR) (Rayo Vallecano); N'Zonzi (FRA) (Sevilla); Halilovic (CRO) (Sporting); Cheryshev (RUS) y Santi Mina (Valencia); Leo Baptistao (BRA) y Denis Suárez (Villarreal).
- Con 2: Munain, Eraso y Susaeta (Athletic); Thomas (GHA) (Atlético de Madrid); Arda Turan (TUR) y Piqué (Barcelona); Bongonda (BEL) y Wass (DIN) (Celta); Celso Borges (CRC), Álex Bergantiños, Fede Cartabia (ARG) y Arribas (Deportivo); Capa y Escalante (Eibar); Enzo Roco (CHI) (Espanyol); Moi Gómez y Víctor (Getafe); Babin (FRA) y Fran Rico (Granada); Camarasa (Levante); Santa Cruz (PAR), Ignacio Camacho y Albentosa (Málaga); Pezzella (ARG) y Vargas (PER) (Betis); Danilo (BRA), Marcelo (BRA), Isco y Sergio Ramos (Real Madrid); Diego Reyes (MEX) y Bruma (POR) (Real Sociedad); Piti, Llorente, Pablo Hernández, Ze Castro (POR) y Trashorras (2p) (Rayo Vallecano); Lucas Vázquez (Real Madrid); Vitolo (Sevilla); Álex Menéndez, Guerrero y Jony (Sporting); André Gomes (POR) y Mustafi (ALE) (Valencia); Adrián, Manu Trigueros y Mario (Villarreal).
- Con 1: Gorka Elustondo, San José, Beñat, De Marcos, Lekue y Mikel Rico (Athletic); Juanfran, Tiago (POR), Vietto (ARG), Augusto (ARG), Giménez (UR), Filipe Luis (BRA), Gabi y Godín (URU) (At. Madrid); Vermaelen (BEL), Bartra e Iniesta (Barcelona); Musonda, Westermann, Jorge Molina, Joaquín, Cejudo, Petros y N'Diaye (Betis); Claudio Beauvue (FRA), Fontás, Pablo Hernández, Hugo Mallo y Jonny (Celta); Oriol Riera y Juanfran (Deportivo); Óscar Duarte (CRC), Joan Jordán, Salva Sevilla, Abraham, Burgui, Víctor Sánchez, Marco Asensio y Víctor Álvarez (Espanyol); Emi (ARG), Cala y Pedro León (Getafe); Edgar y Foulquier (FRA) (Granada); David García, Hernán, Vicente Gómez, Bigas, El Zhar (MAR), David Simón y Roque Mesa (Las Palmas); Verdú, Pedro López, Casadesús, Verza, Fedal (MAR), Simao Mate (MOZ) y Jefferson Lerma (COL) (Levante); Atsu (GHA), Juan Carlos, Pablo Fornals y Duda (POR) (Málaga); Amaya, Embarba y Tito (Rayo Vallecano); Pepe, Modric, Kroos y Casemiro (Real Madrid); Mikel Bergara, Aritz Elustondo, Illarramendi e Íñigo Martínez (Real Sociedad); Escudero, Carriço (POR), Krohn-Dehli (DIN) y Reyes (Sevilla); Ndi (CMR), Carmona, Bernardo, Cases e Isma (Sporting); Bakkali (BEL), Rodrigo Moreno y Feghouli (ALG) (Valencia); Musacchio (ARG), Samuel, Jaume Costa y Samu Castillejo (Villarreal).
- En propia puerta: Westermann (Betis, contra Barcelona); Pablo Hernández (Celta, contra Las Palmas); Arribas (Deportivo, contra Málaga); Juncá (Eibar, contra Valencia); Álvaro González (Espanyol, contra Deportivo); Juan Rodríguez (Getafe, contra Barcelona); Lombán (Granada, contra Las Palmas); Tissone (Málaga, contra Villarreal); Charles (Málaga, contra Valencia); Diego Llorente (Rayo, contra Eibar); Jonny (Celta, contra Deportivo); Laporte (Athletic Club, contra Granada); David Simón (Las Palmas, contra Deportivo); David Navarro (Levante, contra Barcelona); Mariño (Levante, contra Real Madrid); Kameni (Málaga, contra Valencia); Jozabed (Rayo Vallecano, contra Getafe); Luis Hernández (Real Sporting, contra Espanyol); Dos Santos (Eibar, contra Athletic); Óscar Duarte (Espanyol, contra Real Madrid); Diego Reyes (Real Sociedad, contra At.Madrid); Víctor Ruiz (Villarreal, contra Sevilla); Juan Rodríguez (Getafe contra Bercelona); Miguel Lopes (Granada contra Espanyol); Diego Mariño (Levante contra Deportivo); Mathieu (Barcelona contra Villarreal); Krychowiak (Sevilla, contra Real Sociedad); Mustafi (Valencia contra Las Palmas) EFE
