Cristiano Ronaldo, el mejor pagado del mundo para la revista Forbes

La revista Forbes anunció este jueves la lista de los deportistas mejor pagados del mundo en 2016, encabezada por el delantero internacional portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo con unos ingresos anuales de 88 millones de dólares.

Cristiano Ronaldo lidera la tabla de deportistas inmediatamente por delante del delantero argentino del Barcelona Lionel Messi, que ingresó 81,4 millones. El delantero madridista alcanzó esa cantidad gracias a los 56 millones que ganó gracias a sus salarios y a los 32 que logró mediante los contratos publicitarios.

La lista incluye un total de 100 nombres y el Real Madrid, con Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y James Rodríguez, y el Barcelona, con Messi, Neymar y Luis Suárez, tienen triple representación entre los deportistas con más ingresos del planeta.

Entre los 10 mejores pagados, aparte de Cristiano y Messi, también están Lebron James (77,2 millones de dólares), Roger Federer (67,8), Kevin Durant (56,2), Novak Djokovic (55,8), Cam Newton (53,1), Phil Mickelson (52,9), Jordan Spieth (52,8) y Kobe Bryant (50).

Además, la revista Forbes también publica la lista de las agencias de representación más importantes y, Gestifute, empresa de Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, ocupa el número 8 de la lista con sus 91 clientes y con un montante en comisiones total que asciende a los 72,7 millones de dólares.

La primera de la lista es la estadounidense CAA (Creative Artist Agency), que trabaja con 441 clientes y logró 290'6 millones de dólares en comisiones durante todo el año 2016.