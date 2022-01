Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar lideran el 'once' de los internautas

El portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Leo Messi y el brasileño Neymar encabezan el 'once' de jugadores con mayor número de seguidores en la red social Facebook, donde el actual Balón de Oro reúne a 84 millones de personas interesadas en sus conquistas deportivas.



El jugador del Real Madrid y capitán de la selección portuguesa supera ampliamente en seguimiento a los barcelonistas Leo Messi (58 millones) y Neymar Júnior (23.5 millones), quienes completan el podio por delante del delantero inglés Wayne Rooney y del centrocampista español Andrés Iniesta, con más de 20 millones de 'Me gusta' en su perfil oficial.



El alemán Mesut Özil, los españoles Iker Casillas, David Villa, Sergio Ramos y Gerard Piqué y el francés Karim Benzema completan el once inicial de Facebook, integrado en su mayoría por futbolistas de la Liga Española y con un total de 284 millones de seguidores.