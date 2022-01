Cristiano Ronaldo rechaza la imagen del "arrogante"

El goleador del Real Madrid Cristiano Ronaldo admitió que la imagen de arrogancia que a menudo se percibe de él, y que no sabe muy bien a qué achacarla, le ha perjudicado, pero asegura que si la gente le conociera bien cambiaría de opinión.



"No voy a llorar por eso, pero a veces sí me ha perjudicado. Es algo para lo que no encuentro una repuesta completa pero creo que la gente no debe cambiar mi personalidad. Estoy de acuerdo en que a veces transmito una mala imagen en el campo porque soy demasiado serio", dijo el portugués en entrevista con CNN.



Ronaldo, de 27 años, ganador del Balón de Oro en 2008 cuando militaba en el Manchester United, se declaró "una víctima" de esas malinterpretaciones.



"A veces soy una víctima, porque no conocen al verdadero Cristiano. Pero es parte de mi vida", añadió.



A su juicio, su carácter competitivo no debería confundirse con arrogancia. "Cuando me conoces realmente, si eres mi amigo y te dejo entrar en mi casa, si pasas el día conmigo, te darás cuenta de que odio perder", apostilló.



"Cuando estoy en la piscina con mi novia nos gusta echar una carrera. A veces tienes que darle una oportunidad de que sea feliz, pero al final le gano porque no me gusta perder. Soy muy competitivo y a veces la gente lo interpreta de otra manera", subrayó.



A Cristiano le gustaría sentarse con esa gente que le considera arrogante. "No con todos los que me llaman arrogante, pero con la mayoría, un día disfrutaría tener la oportunidad de sentarme y dialogar para ver en qué aspecto soy arrogante".



Admitió que la mala percepción que tiene mucha gente de él, lo ha hecho menos popular que su rival Lionel Messi, la estrella del Barcelona.



"Se perfectamente que algunas veces soy víctima de esa percepción porque no conocen al verdadero Cristiano", destacó el delantero del Real Madrid, que volverá a competir con Messi por el Balón de Oro.



El jugador portugués también considera que pertenecer a un equipo como el Real Madrid es estar siempre bajo presión.



"Éste es tal vez el mejor equipo del mundo... así que tenemos un montón de presión y sabemos que los aficionados, la ciudad de Madrid ... todo el mundo quiere ''la décima'', admitió Ronaldo, al referirse al ansiado título de la Copa de Europa de Campeones que busca ganar el equipo español.



Ronaldo también elogió a su entrenador y compatriota José Mourinho, al que definió como el mejor en todos los aspectos.



"Mi relación con él es perfecta. No pido nada mejor en términos de entrenamiento. Estoy seguro al ciento por ciento... 200 de que él es el mejor... Muestra en cada país al que va que es el mejor porque gana todas las ligas", apostilló.



Cristiano, que ha marcado 160 goles en 164 partidos que lleva con el Real Madrid desde que dejó al Manchester United, en el 2009, reiteró que su determinación es siempre la de ganar, aunque todavía no ha podido hacerlo con su selección de Portugal.



"No voy a decir que Portugal no tenga la capacidad de ganar una Copa del Mundo o de Europa, pero es muy complicado... difícil, porque no tienes a cien jugadores donde elegir", puntualizó.