Cúcuta y Medellín, los favoritos para completar el grupo de ocho clasificados

El Cúcuta Deportivo y el Independiente Medellín saldrán este fin de semana con toda su artillería, para defender la séptima y octava posición que ocupan en la Liga Posotobn, y de esta manera completar el grupo de ocho clasificados a los cuadrangulares.



El Cúcuta que suma 24 puntos, depende de sí mismo para alcanzar el objetivo trazado, si derrota el domingo al Deportivo Pasto, con lo que se haría inalcanzable ante sus inmediatos rivales.



Sin embargo, no tendrá un panorama fácil pues el local con 22 puntos aún tiene posibilidades matemáticas de colarse en la fiesta final, sumando tres puntos y esperando el resultados de otros partidos.



Entre tanto, el Independiente Medellín, que dirige el exseleccionador Hernán Darío ''Bolillo'' Gómez, con 23 unidades, también depende de sí mismo para mantenerse entre los ocho primeros de la tabla, si derrota al Deportes Quindío.



Pero al igual que el Deportivo Pasto, el Quindío con 22 puntos también tiene posibilidades matemáticas y hará todo por sacar un triunfo y esperar otros resultados para alcanzar la clasificación.



Destaca además en la jornada el compromiso entre el Independiente Santa Fe, ya eliminado, y el Boyacá Chicó, que con 22 puntos tiene aún la ilusión de meterse en la fiesta semifinal.



Y con menos posibilidades pero con alguna esperanza, jugará mañana el Deportivo Cali que suma 21 puntos necesita no solo derrotar a Equidad, sino esperar un juego de resultados con los que milagrosamente podría llegar a los cuadrangulares.



Partidos de la decimoctava jornada



. Sábado: Patriotas-Millonarios, Atlético Junior-Once Caldas, Equidad-Deportivo Cali, Atlético Huila-Itagüí, Envigado-Deportes Tolima y Atlético Nacional-Real Cartagena.



- Domingo: Independiente Santa Fe-Boyacá Chicó, Deportivo Pasto-Cúcuta Deportivo, y Deportes Quindío-Independiente Medellín.



Clasificación:



Pts



.1. Millonarios 34

.2. Equidad 32

.3. Atlético Junior 29

.4. Deportes Tolima 29

.5. Itagüí 29

.6. Atlético Nacional 27

.7. Cúcuta Deportivo 24

.8. Independiente Medellín 23

.9. Deportivo Pasto 22

10. Boyacá Chicó 22

11. Deportes Quindío 22

12. Deportivo Cali 21

13. Independiente Santa Fe 20

14. Once Caldas 19

15. Envigado 18

16. Patriotas 17

17. Atlético Huila 12

18. Real Cartagena 12.