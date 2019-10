De bicitaxista al segundo hombre más veloz del mundo, la inspiradora historia de Zambrano

El atleta colombiano, Anthony Zambrano, contó su historia de vida en entrevista con La W y manifestó que no sabía que el corría y que tenía talento para eso, pero que vieron sus habilidades para correr en el colegio donde estudió y que de ahí inició su carrera en el atletismo.

Zambrano también resaltó la importancia de su madre en todo su proceso de vida, “a mí papá lo mataron, entonces a mi mamá le tocaba trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche, ella se mataba a diario por mí. Sin ella no sería lo que soy ahora”.

“Mi mamá siempre me ha enseñado que todo en esta vida toca lucharlo, si uno quiere algo sino no lo lucha, no lo consigue. En esta vida todo es sacrificio, hay que darlo todo y no quedarse con nada” puntualizó.

El atleta guajiro Anthony Zambrano consiguió ganar la medalla de plata en la prueba final de los 400 metros en los mundiales de atletismo que se adelantan en Doha Catar.

El colombiano registró un tiempo de 44:15 en la prueba definitiva y se ubicó por detrás de Steven Gardiner, corredor de Bahamas.

