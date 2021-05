Egan Bernal se trepa al tercer lugar en la general del Giro de Italia

El ciclista colombiano Egan Bernal les brindó a los colombianos una vibrante final de carrera en la sexta etapa del Giro de Italia en donde atacó en los últimos metros y consiguió terminar segundo detrás de Gino Mäder.

Bernal también obtuvo bonificación de tiempo al llegar en el segundo lugar y descontó 6 segundos al líder de la general, por lo que se trepó al tercer lugar de la general a solo 16 segundos del líder, Attila Valter.

GC UPDATE: @Eganbernal moves up to third overall following a fantastic team performance on stage pic.twitter.com/Novli25R9S