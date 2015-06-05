El Barça busca en Berlín su segunda triple corona

El Barcelona buscará mañana (20.45 horas) en el Estadio Olímpico de Berlín convertirse en el primer club de la historia que logra dos veces las triple corona -Liga, Copa y Liga de Campeones-, si derrota en la final de la 'Champions' al Juventus italiano.



El conjunto turinés, que se ha colado en la final contra pronóstico tras eliminar en semifinales al vigente campeón del torneo, el Real Madrid, también desea redondear una gran temporada conquistando su primer triplete, pues en las últimas semanas se ha proclamado campeón de Liga y Copa en su país.



Repetir el trébol de grandes títulos conseguido hace seis años por el Barça de Pep Guardiola es lo que obsesiona al equipo de Luis Enrique Martínez, tal como reconoció hace pocos días en rueda de prensa el técnico asturiano.



"Más que lograr la quinta Copa de Europa para el Barça, al cuerpo técnico y a los jugadores nos hace especial ilusión el triplete", admitió entonces.



Para lograrlo, Luis Enrique, que se ha llevado a toda la plantilla a Berlín, alineará a su once de gala, el mismo que atropelló al Athletic Club (1-3) hace una semana en la final de la Copa del Rey disputada en el Camp Nou y que tuvo como protagonista de nuevo a un Leo Messi estelar.



En aquel partido, Andrés Iniesta, una de las piedras angulares de la medular azulgrana, tuvo que retirarse con una sobrecarga en el gemelo de la pierna derecha. Ayer el manchego ya se entrenó con el grupo, por lo que mañana saldrá en el equipo titular.



Por tanto, Ter Stegen seguirá siendo el portero de la Champions, Piqué y Mascherano, la pareja de centrales, y Alves y Jordi Alba los laterales. En el centro del campo, Sergi Busquets, como pivote defensivo y Rakitic e Iniesta como volantes, mientras que arriba, Messi, Neymar y Luis Suárez formarán el famoso tridente azulgrana.



En cambio, el entrenador de la Juve, Massimiliano Allegri, no podrá contar con el líder de la defensa 'bianconera', Giorgio Chiellini, que se ha quedado fuera de la convocatoria tras lesionarse en el recto femoral de la pierna derecha en el entrenamiento del pasado miércoles.



La plaza de Chiellini en el eje de la zaga como pareja de Leonardo Bonucci probablemente la ocupará Andrea Barzagli, que se ha recuperado contra reloj de una lesión muscular sufrida ante el Nápoles, hace dos semanas.



Con la entrada en el once del experimentado Barzagli, la Juve gana músculo pero pierde velocidad atrás y Allegri prácticamente se despide de la posibilidad de alinear una defensa con tres centrales, para atar en corto a los tres 'cracks' que el Barça utiliza en la punta de ataque.



Por lo que, casi con toda seguridad, el técnico del conjunto italiano apueste por su dibujo clásico: un 4-4-2 con Lichsteiner y Evra como laterales, Pirlo, Pogba, Marchisio y Vidal poblando el centro del campo y Tévez y Morata como referencias ofensivas.



Barcelona y Juventus se enfrentarán mañana por séptima vez en su historia, aunque esta será la primera vez que lo hagan en una final de Copa de Europa. Las estadísticas, de momento, no pueden ser más parejas: dos victorias para cada uno y dos empates.



Hace doce años que Barça y Juve no se ven las caras. Fue en la Liga de Campeones 2002-03, cuando un gol de Zalayeta en la prórroga, en el partido de vuelta de cuartos de final disputado en el Camp Nou, dejaba a los catalanes sin opciones al título.



Los precedentes contra Massimiliano Allegri, en cambio, son mucho más recientes. De hecho, el Barcelona se ha enfrentado con el actual técnico del Juventus en ocho ocasiones en los últimos cuatro años, cuando era entrenador del Milan. Y el balance es bastante positivo para el conjunto azulgrana: cuatro victorias, tres empates y una sola derrota.



Alineaciones probables:



Juventus: Buffon; Lichsteiner, Bonucci, Barzagli, Evra; Pirlo, Marchisio, Pogba, Vidal; Tévez y Morata.



Barcelona: Ter Stegen; Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Luis Suárez y Neymar.

Árbitro: Cüneyt Çakir (TUR)



Estadio: Estadio Olímpico de Berlín (76.000 espectadores).

Horario: 20.45 horas.