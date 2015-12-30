El Barça cierra con goleada y liderato un 2015 de gloria

Las victorias de barcelonistas y madridistas llegaron, no obstante, con cierta dosis de polémica, con penaltis señalados a su favor muy discutidos, mientras que la de los atléticos se fraguó en los compases finales cuando ya parecía que podía entregar dos puntos.



Estos resultados dejan las cosas como estaban por lo que respecta al trío cabecero, con el Barcelona y el Atlético igualados en punta y el Real Madrid a dos puntos, si bien el cuadro de Luis Enrique Martínez tiene aún pendiente el choque frente el Sporting que aplazó por la disputa del Mundial de Clubes de Japón, en el que sumó su quinto título del año.



Tras festejar esa quíntuple corona y en el partido 500 de Leo Messi con el Barcelona, el equipo azulgrana acabó con la racha de dos empates para retener el mando con un triunfo ante el Betis que se empezó a gestar poco antes de la media hora con un penalti muy protestado del meta Antonio Adán sobre el argentino.



El lanzamiento del brasileño Neymar se estrelló en el larguero, pero, en la lucha por el rechace con el croata Ivan Rakitic, el alemán Heiko Westermann introdujo el balón en su portería ante la desesperación de todo el conjunto de Pepe Mel, que además fue expulsado.



A partir de ahí el Betis, que había plantado cara hasta entonces, quedó a merced del Barcelona. Messi amplió la cuenta poco después (m.33) y Luis Suárez agrandó el hueco al inicio del segundo tiempo con un doblete (m.46 y 83), con lo que además permitió al Barcelona batir, con 180, el récord de goles de un conjunto español en un año (el Real Madrid 178 en 2014).



También acompañó la polémica al Real Madrid ante la Real Sociedad en el primer encuentro del miércoles con dos penaltis de Yuri Berchiche más que controvertidos. El primero (m.23) lo malogró Cristiano Ronaldo, pero no el segundo (m.42).



No obstante, la Real Sociedad, pese a las lesiones de su artillero Imanol Agirretxe y el exmadridista Sergio Canales, mantuvo el tipo e incluso igualó con una magnífica diana del luso-guineano Bruma al inicio del segundo tiempo (m.49).



Pintaba mal para Rafa Benítez, pero Cristiano Ronaldo salió al rescate del cuadro madridista al enganchar un saque de esquina con un preciso zurdazo (m.67). La tranquilidad total no llegó, no obstante, hasta el final con una preciosa combinación que rubricó Lucs Vázquez (m.86).



El Atlético sufrió sobremanera en Vallecas, pero supo hacerse a la postre acreedor a un triunfo muy importante (0-2) tras chocar contra el muro del meta rayista Yoel Rodríguez.



Una magnífica acción del ghanés Thomas Partey remachada por el argentino Ángel Correa desniveló la balanza a los 88 minutos, cuando el Rayo saboreaba un buen empate.



Y cuando los de Paco Jémez buscaban a la desesperada restablecer el equilibrio, un preciso balón del colombiano Jackson Martínez permitió al francés Antoine Griezmann (m.90) cerrar el partido, en el que Zhang Chengdong se convirtió en el primer chino en jugar en Primera.



El Atlético certificó su solidez atrás y los problemas con el gol, pero también que es un valor seguro en la lucha por el título porque pese a sus problemas está arriba con firmeza, en tanto que el Rayo queda en zona de descenso tras encajar su quinta derrota.



El Athletic apretó la lucha por cerrar la zona 'Champions' al sumar una victoria clave en Balaídos contra el Celta (0-1) con una diana de Raúl García (m.71).



El equipo del argentino Eduardo 'Toto' Berizzo queda provisionalmente cuarto, ya que el Villarreal, que está a un punto, le podría superar en el último encuentro del año, que jugará el jueves ante el Valencia en El Madrigal.



El Athletic refuerza su candidatura europea y se instala a cuatro puntos del Celta, igualado con el Deportivo, que sacó un empate a cero en su visita al Getafe gracias a la gran actuación del portero argentino Germán Lux.



El fortín del Ramón Sánchez Pizjuán fue de nuevo el mejor aliado para un Sevilla que, gracias a sus resultados como local, también acaba el año muy cerca de Europa, aunque aún a una distancia importante de su pretensión 'Champions'.



El italiano Ciro Immobile (m.16) y el argentino Ever Banega (m.41) cerraron el partido en el que el cuadro de Unai Emery desactivó el efecto del técnico rumano Constantin Galca, con el que el Espanyol había ganado sus dos primeros partidos en el banquillo del cuadro barcelonés.



El Eibar puso fin a su mala racha de cinco partidos de ganar y alcanzó el objetivo de acabar 2015 en la mitad de la tabla. Sergio Gontán 'Keko' (m.55) y Borja Bastón (m.63) sentenciaron a un Sporting que queda inmerso en la lucha por la permanencia, de la que poco a poco va escapando el Málaga, que hundió aún más al colista, el Levante, al que derrotó en Valencia (0-1) con un tanto de falta del portugués Duda.



Las Palmas escapó de la zona de descenso a costa del Granada (4-1) en un duelo directo por la supervivencia que encarriló con las dianas de Tana (32) y el argentino Sergio Araujo, porque la reacción del equipo de José Ramón Sandoval se quedó en el tanto del venezolano Adalberto Peñaranda (m.56).



Un penalti transformado por Jonathan Viera (m.80) y un autogol de David Lombán en la prolongación firmaron el marcador definitivo. EFE