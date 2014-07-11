El Barça ficha al uruguayo Luis Suárez

El Barcelona ha hecho pública la contratación del delantero uruguayo Luis Suárez (Liverpool) para los cinco próximas temporadas, un acuerdo que está pendiente de la revisión médica a la que el jugador se someterá la semana que viene.



Las cifras del traspaso no ha trascendido, aunque la operación superará los 70 millones de euros. Se trata del cuarto fichaje del Barcelona con vistas a la próxima temporada.



Hasta la fecha, los azulgrana se han hecho con los servicios de los metas Marc André Ter Stegen y Claudio Bravo, así como el centrocampista croata Ivan Rakitic.



El controvertido Suárez, de 27 años, ha sido el máximo goleador de la 'Premier' esta temporada y comparte con Cristiano Ronaldo la 'Bota de Oro' de esta campaña al haber conseguido 31 tantos.



Las ventas en las últimas semanas de Cesc Fàbregas al Chelsea (36 millones con incentivos) y especialmente la de Alexis Sánchez al Arsenal (42,5 con bonus) han resultado fundamental para cerrar la operación.



El Barça necesitaba hacer caja con estos dos jugadores y ha obtenido la liquidez que precisaba para llevarse al uruguayo, un futbolista señalado en el último mundial, debido a la dura sanción que la ha impuesto la FIFA tras propinar un mordisco al central italiano Chielini.



Los azulgrana ya seguían a Luis Suárez desde que hace ocho temporadas aterrizó en el Groningen holandés. Posteriormente firmó por el Ajax de Amsterdam y por una razón o por otra, el Barça no acababa de dar el paso y la posibilidad se esfumó con la contratación de Suárez por el Liverpool inglés.



Sin embargo, la llegada al banquillo de Luis Enrique y la necesidad impuesta desde la directiva de Josep Maria Bartomeu de regenerar un equipo adormilado han propiciado la operación que, tras la firmada el año pasado con la llegada de Neymar, será la segunda más elevada de la historia del club catalán.



No han trascendido las cifras, pero la misma se situará entre los 70 y los 80 millones de euros. El gol siempre ha sido su posición y ha sido máximo goleador tanto en Holanda como en Inglaterra.



Luis Suárez es el decimoquinto uruguayo que vestirá la camiseta del Barça. Se le espera la próxima semana para someterse a una revisión médica y será presentado seguramente el próximo miércoles.