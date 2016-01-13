El Barça recurrirá la sanción de Luis Suárez ante el TAD

El club ha decidido recurrir la sanción ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).



El Juez de Competición, en virtud del acta arbitral, decidió suspender con dos partidos a Suárez por los incidentes acontecidos en el túnel del vestuarios del Camp Nou tras la ida de octavos de final de la Copa del Rey ante el RCD Espanyol.



"Al finalizar el encuentro y una vez en el túnel de vestuarios, el dorsal nº 9 del FC Barcelona D. Luis Alberto Suárez Díaz, mientras todos los jugadores del RCD Espanyol subían las escaleras del túnel de vestuarios, les esperó y se dirigió a ellos repitiendo en varias ocasiones lo siguiente: 'Aquí os estoy esperando, venid acá; Sos un desecho'", se recogía en el acta del colegiado Juan Martínez Munuera.



En el acta arbitral, asimismo, se indicaba que ello provocó "un enfrentamiento entre jugadores de ambos clubes, debiendo intervenir el personal de seguridad allí presente, así como los cuerpos técnicos de ambos equipos".



El club azulgrana presentará un recurso ante el TAD para rebajar la sanción a un partido con la idea de que Suárez solo se pierda el partido de esta noche ante el Espanyol. El Barça dispone de quince días hábiles para presentar el recurso.