El colombiano Luis Felipe Laverde ganó etapa en el Giro de Italia

De película fue el final de la décimo cuarta etapa del Giro'06 disputada entre las localidades alpinas de Aosta y Domodossola, de 223 kilómetros y en la que se impuso el ciclista colombiano Luis Felipe Laverde (Panaria), y el italiano Iván Basso (CSC) sigue líder.

. Km 0: A las 11:16 horas inician la etapa 171 corredores. No lo hacen Aldape, Bernaudeau y Miholjevic. Cielo cubierto, buena temperatura y llovizna en algunas fases de la etapa. Salida rápida.

. Km 16: Se forma un grupo de once corredores:Iker Flores, David López, Francisco Perez, Baliani, Laverde, Parra, Casar, Schumacher, Tiralongo, Tschopp y Zampieri.

. Km 20: Se anuncia el abandono del Alemán Scholz. Se mantiene la situación.

. Km 29: Alto de San Bernardo (1a.): Casar, Baliani, Laverde y Flores dando tiempo al resto de los escapados. El grupo a dos minutos:

. Km 50: Se mantiene la situación. El pelotón no reacciona.

. Km 75: Los escapados viajan con media docena de minutos.

. Km 100: La ventaja llega a los siete minutos.

. Km 125: Ocho minutos y medio para los escapados. El equipo del líder Iván Basso acelera la marcha.

. Km 150: Inició alto de Sempione (1a.): En el grupo puntero comienzan los ataques y se va Baliani. El pelotón del líder a 9:30 minutos.

. Km 176: Alto de Sempione (1a.): Baliani seguido de Casar, Tiralongo, Zampieri y Schumacher dando tiempo al resto. El grupo del líder a 8:30 minutos.

. Km 210: Numerosos intentos de fuga en el grupo puntero; entre ellos el de Francisco Pérez. El pelotón sigue su ritmo tranquilo con corredores del CSC al frente.

. Km 220: Pérez y Laverde con una docena de segundos sobre el resto de fugados. El pelotón sigue tranquilo: