“Es inútil hacer ataques, no sirven para nada”: ‘Supermán’ López sobre el Tour

Miguel Ángel López ha subido al podio de la Vuelta y del Giro a base de ataques que han tenido efectos demoledores en sus rivales y que han enamorado a la afición. Pero en este Tour de Francia, ‘Supermán’ se ve impotente para lanzar sus ofensivas ante el poderío de Jumbo.

"Es inútil hacer ataques, no sirven para nada. Los gregarios del líder están más agresivos. Lo único que queda es mantenerse", dijo el jefe de filas de Astana durante la segunda jornada de descanso.

López, que aspira al podio, del que le separan solo 11 segundos, lamentó no poder dar el espectáculo de otras ocasiones, y reconoció que ha tenido que adaptar su táctica, que pasa por mantenerse al ritmo del Jumbo y esperar que otros rivales vayan cayendo.

"Esta no es mi forma de correr, pero desgraciadamente aquí no se puede hacer nada. Mi forma de correr en otros años en la Vuelta o el Giro era diferente, acá tocó replantear todo. Hay que elegir entre dar espectáculo o mantenerte en el top 10. Elegimos esto. El ciclismo ha cambiado y no se pueden dar los espectáculos de antes. Es una pena para la afición, pero es lo que hay", aseguró.

‘Supermán’, que corre su primer Tour, afirmó que siente que no tiene fuerza suficiente para romper el tren de Jumbo. "Me siento al límite, no puedo moverme. Me gustaría correr como antes, seguir atacando y dando espectáculo, pero no se puede hacer nada. La única opción es aguantar", señaló.

El ciclista del Astana confió en que las etapas que se corren en más altura, por encima de 1.500 metros, favorezcan más a los colombianos y se puedan hacer otras cosas.

López no descarta subir al podio, pero además de tener por delante a su compatriota Rigoberto Uran, sabe que hay otros rivales en un minuto.

Tour abierto

"El Tour está bastante abierto, queda una semana bastante exigente. La lucha por el podio no es solo con Rigo, por detrás vienen corredores como Adam Yates, Richie Porte o Mikel Landa que están progresando. Ese poco que falta para el podio es bastante", avisó.

López no se pone presión en su primer Tour y confía en que el equipo pueda ayudarle, pese al abandono de Ion Izaguirre por una caída.

"Nos hemos mantenido ahí, hemos ido escalando posiciones y a falta de una semana estamos en la lucha. La idea es aguantar ahí", asegura el colombiano, que confiesa que ha ido sumando experiencia en sus sucesivas carreras.

"Me está encantando el Tour, no lo estoy haciendo mal para ser la primera vez, estoy motivado. Todo va marchando muy bien. Falta una semana de mucha lucha, puede pasar de todo. Lo importante es estar con calma", aseguró.

Crecido, ‘Supermán’ se siente incluso con ganas de afrontar la contrarreloj del penúltimo día, pese a que sobre el papel no es una prueba que le beneficie.

"En una contrarreloj en una etapa 20, seas o no especialista, cuenta las fuerzas que tengas. Los últimos 7 u 8 kilómetros son de escalada y bastante exigente. Mi objetivo es llegar allí y hacer la crono lo mejor que se pueda", indicó.