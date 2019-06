El luchador Rodrigo "Minotauro" Nogueira habla sobre su trayectoria en el mundo del ring

Considerado como uno de los más grandes peleadores de MMA del mundo, conocido por su depurada técnica y maestría en Jiu-Jitsu brasileño. Compitió en la categoría de peso pesado en UFC, donde ha sido campeón mundial 4x. Único hombre de la historia que posee tantos títulos mundiales. Empezó a entrenar a los 4 años, tiene un hermano gemelo (igualito) Rogerio Nogueira (Minotauro).

A la edad de 10, fue atropellado accidentalmente por un camión y casi no sobrevivió quedando en el hospital por 11 meses. Con 108k, 191 de altura, Minotauro ha hecho 46 peleas en su carrera de las cuales venció 34. En las grabaciones de Veloces y Furiosos en Río, fue a visitar a Vin Diesel, el actor que es fanático de UFC y su amigo fue el mayor apoyador a que se realizará un documental sobre su vida que se lanzó año pasado por el Canal Combate. Big Nog y su hermano gemelo fueron invitados a una participación especial en la película The Cutter, de Chuck Norris, y ambos actuaron en la película The Expendables de Sylverter Stallone.

Hoy empresario en diferentes áreas, tiene una red de gimnasios con casi 40 unidades en Brasil, EUA y Emiratos Árabes donde él va entrenar personalmente su amigo y alumno el Sheikh Tarik bin Faisal Al Qassemi, miembro de la familia real, así como la princesa de Dubai, con quien a parte comparte el amor por los caballos. Atletas como Anderson Silva, Junior Cigano y Rafael Cavalcante entrenan frecuentemente en Team Nogueira. También en Río de Janeiro acoge más de 1500 niños en su proyecto social. “Viver para Lutar” es su serie de TV que está en la tercer temporada, filma cada episodio en cada país del mundo enseñando el origen de los artes marciales locales los mayores mestres. Actualmente aparte de ser el Director y Embajador de UFC en Brasil, da palestras sobre motivación y es comentarista de SportTV.

