El técnico italiano quiere que Balotelli deje de quitarse la camiseta en los partidos

Las celebraciones de los goles del jugador italiano Mario Balotelli dan casi para escribir un libro. La última polémica se produjo este domingo, en el partido que su selección disputó y ganó frente a México (2-1) en la Copa Confederaciones.



Balotelli marcó un gol y lo festejó quitándose la camiseta, una acción que le costó la tarjeta amarilla. Por eso, el seleccionador italiano, Cesare Prandelli, se mostró enfadado tras el partido. 'Le he dicho que ya ha enseñado sus músculos a todos y que tiene que dejar de quitarse la camiseta. Las amonestaciones cuentan', aseguró.



Balotelli también se lamentó tras el choque por su gesto. 'Disculpas, no sabía que aquí también estaba la regla de la sanción después de dos amonestaciones', dijo.



En la pasada Eurocopa el jugador italiano ya dio mucho de qué hablar cuando marcó en el Alemania-Italia y, sin más, se quitó la camiseta con rabia y se quedó quieto en el césped tensando los músculos. Otra vez, cuando le enseñaron la amarilla por hacer lo mismo, Balotelli argumentó: “El árbitro vio mi cuerpo, se puso celoso y me amonestó”.