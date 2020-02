En este país le exigimos más a los deportistas que a los políticos: Andrea Guerrero

En diálogo con La W, la periodista deportiva, Andrea Guerrero, habló de la actual situación del jugador colombiano James Rodríguez, después de que se conocieran unas declaraciones, en donde estaría exigiendo la titularidad en la Selección Colombia, de cara al partido que se jugará en Barranquilla.

La periodista dijo que James está viviendo uno de los momentos más difíciles de su carrera, así como recientemente declaró el entrenador del conjunto tricolor, Carlos Queiroz. "No es fácil el momento que está pasando el jugador en el Real Madrid".

Guerrero aclaró que "James no está en las condiciones de exigir la titularidad, pero tampoco los debemos masacrar, no podemos tener tan mala memoria con los ídolos".

Además, Andrea dijo que no cree que el jugador este exigiendo la titularidad "James no ha jugado casi partidos, por eso no creo que este exigiendo titularidad". "En mi equipo jugaría, creo que como Juan Fernando Quintero son de esos jugadores que siempre quisiera tener", precisó Andrea Guerrero.

