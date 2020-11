Enfocado en el Manchester United: James Rodríguez está listo para jugar el con Everton

El Everton publicó este viernes un video en sus redes sociales en el que destacó el estado de forma del volante colombiano James Rodríguez luego de perderse el partido ante el Newcastle, encuentro que terminó en derrota para los ‘toffees’.

En las imágenes se ve al cucuteño entrenando y sonriendo luego de que Carlo Ancelotti asegurara que está listo para jugar.

Junto a James vuelven Séamus Coleman y Lucas Digne, los laterales del Everton que son un referente en el juego ofensivo de los ‘toffees’.

El partido se jugará este sábado a las 7:30 de la mañana hora colombiana en el Goodison Park.

Esto también es una buena noticia para la Selección Colombia porque Rodríguez ya habría superado sus molestias físicas y estaría listo para los partidos ante Uruguay y Ecuador por Eliminatorias.

🇨🇴 𝗝𝗔𝗠𝗘𝗦 𝗖𝗔𝗠!



Taking a closer look at @jamesdrodriguez in training ahead of #EVEMUN...