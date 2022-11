España impone en Francia su estatus de campeona y se acerca a Brasil

España impuso en el Estadio de Francia su estatus de campeona del mundo con una valiosa victoria (0-1) ante los "bleus" que les devuelve la primera plaza de la clasificación del grupo I del Mundial de 2014 y deja a los de Vicente del Bosque en buena posición para lograr el billete directo para Brasil.



Con la clase y el juego que han hecho de "la roja" la mejor selección del momento, España doblegó a una Francia que se conformó con defender en el primer tiempo y que se vio sorprendida por un tanto de Pedro que le dejó sin capacidad de reacción.



España ataja así los dos borrones de la fase de clasificación, ante Francia en el Vicente Calderón y, sobre todo, el empate concedido el pasado viernes contra Finlandia.



El triunfo de España pone las cosas en su sitio. España lidera el grupo y vuelve a dominar a una Francia que en los últimos tiempos se le ha dado bien.



Como en la pasada Eurocopa, como en el último amistoso en el Estadio de Francia, la selección nacional se marchó con la victoria, lograda con su sello de calidad, "la roja" más reconocible.



España produjo un primer tiempo muy ortodoxo. Paró el arreón inicial que Francia debía a sus 80.000 aficionados, tardó 10 minutos en hacerse con el control del partido y, poco a poco, ganó en profundidad.



Entre tanto, Xavi Hernández falló a los cinco minutos la mejor ocasión de todo el primer periodo, la que hubiera abierto la lata.



La jugada la inició entre líneas Iniesta, que sirvió a Monreal en una de sus pocas incorporaciones en el área. El pase de la muerte del lateral lo recibió solo Xavi, cuyo disparo se escapó por encima de la meta francesa.



El susto marcó el cambio de dominio del partido. España se hizo con el balón y Francia se amilanó. Los "bleus" entendieron que su papel era el de jugar al contragolpe y que el peso del partido lo iba a llevar España.



Y la Roja no rechazó el papel. Comenzó a trenzar cada vez mejor su juego, a acercarse con más peligro a la portería de Lloris y, aunque faltó profundidad.



Lo intentó desde lejos otra vez Xavi y Villa dispuso de una de las pocas ocasiones con espacios en el 34, mientras Francia se echaba en brazos del contragolpe como único recurso.



Eran los mejores minutos de España, en los que Pedro reclamó un penalti del portero francés que enfadó a todo el equipo español y costó una amarilla a Xavi por las protestas.



Lo tuvo Benzema en una internada de Jallet y, sobre todo Ribéry en una transversal de Valbuena que obligó a Valdés a hacer una espectacular intervención en el mano a mano con el francés.



Tras el descanso, Francia se fue algo más arriba y dejó más huecos en su zaga. Una situación que aprovechó Monreal para internarse por la izquierda y poner un balón al área pequeña que con mucha fe Pedro logró introducir en las mallas francesas.



El fogonazo desestabilizó a los "bleus" que durante unos minutos estuvieron a la merced de España.



Sobre todo con la entrada de Jesús Navas, que sorprendió con su velocidad a Evra y puso un buen balón a Iniesta que Lloris desvió por encima de su larguero.



Dominada, Francia se lanzó al ataque y Ribéry fue su mejor arma.



El jugador del Bayern de Múnich parecía solo ante el peligro, por lo que Deschamps puso en el césped a Jéremy Ménez para poner más dinamita en su ataque.



Pero cuando parecía que Francia podía asustar a España, Progba tuvo dos duras entradas en pocos minutos que le llevaron a ser expulsado a la caseta.



Pagó el jugador de la Juventus su juventud, sus 20 años, la apuesta de un Deschamps que también puso al defensa del Madrid Varane, que no tiene más que 19. Ambos jugaban su segundo partido internacional. Demasiada inexperiencia para un partido tan trascendental.



Con uno menos y abajo en el marcador, Francia se lanzó a la desesperada y España especuló con el resultado. Pese a la superioridad numérica a lo de Del Bosque les costó controlar el partido y Francia, con épica, creó algún susto.



Sobre todo a balón parado, donde la estatura de Varane obligó a Valdés a hacer alguna meritoria intervención.



Pero la rabia no fue suficiente para que Francia, con diez, doblegara a España, que a diferencia de lo que sucedió en el Calderón en octubre y el pasado viernes frente a Finlandia supo hacer bueno el único tanto logrado.



- Ficha técnica



0- Francia: Lloris; Jallet (Giroud, m.91), Varane, Koscielny, Evra; Cabaye (Ménez, m.69), Progba, Matuidi; Valbuena, Benzema (Sissoko, m.83) y Ribéry.



1- España: Víctor Valdés; Arbeloa, Piqué, Sergio Ramos, Monreal; Busquets, Xavi, Xabi Alonso; Pedro (Fabregas, m.76), Iniesta (Mata, m.91) y Villa (Navas, m.61).



Goles: 0-1, m.58: Pedro.



Árbitro: Viktor Kassai (HUN), amonestó a los franceses Cabaye, Matuidi y a los españoles Xavi Hernández, Arbeloa y Fábregas.



Expulsó por doble amarilla al francés Progba.



Incidencias: Partido de clasificación para el Mundial de Brasil disputado en el Estadio de Francia ante unos 80.000 espectadores. El encuentro fue presenciado en el palco por el presidente francés, François Hollande, y por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.