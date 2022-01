Ferrer cae ante Federer y Del Potro derrota a Tipsarevic

El español David Ferrer no pudo en la Copa de Maestros con su bestia negra, el suizo Roger Federer, que le ha ganado en las catorce ocasiones en las que se han enfrentado, mientras que el argentino Juan Martín Del Potro arrolló al serbio Janko Tipsarevic, desahuciado ya del torneo.



Federer, número dos del mundo, fue el primer tenista en sellar su pase a las semifinales del torneo que enfrenta a los ocho primeros jugadores de la ATP, al haber gando sus dos encuentros, ante Tipsarevic y Ferrer, sin necesidad de llegar al tercer set.



Del Potro y Ferrer, por su parte, siguen vivos en la competición, y se medirán al suizo y al serbio respectivamente en el último encuentro de la primera fase del Masters.



El español, cuarto cabeza de serie en el pabellón O2 Arena ante la ausencia por lesión de su compatriota Rafa Nadal, plantó cara a Federer y dispuso de hasta diez bolas de ruptura a lo largo del duelo, pero acabó sucumbiendo al vasto abanico de recursos técnicos del helvético (6-4 y 7-6(5), en una hora y 48 minutos).



Tras ganar el pasado fin de semana en París-Bercy su primer Másters 1,000, el alicantino llegaba al encuentro ante Federer con más impulso que nunca para intentar superar el abismo que separara del resto de tenistas a los cuatro primeros de la ATP (Djokovic, Federer, Murray y Nadal), que han dominado el circuito en los últimos tiempos.



El suizo, sin embargo, volvió a presentarse ante Ferrer como el rival inaccesible que le ha batido en las catorce ocasiones en las que se han enfrentado desde su primer duelo, en 2003: en este tiempo, el helvético le ha ganado al español 29 sets y ha cedido tan solo tres.



Hacía once años que el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas del momento no veía un duelo entre jugadores de más de treinta años, desde que se cruzaron en Sydney el estadounidense Andre Agassi (31) y el croata Goran Ivanisevic (30), en 2001.



Las rutinas modernas de entrenamiento y las nuevas técnicas de nutrición permiten a algunos tenistas ofrecer su mejor juego pasados los treinta, y el duelo de hoy en Londres lo dejó patente.



Ferrer y Federer no solo derrocharon potencia sobre el firme azul del O2 Arena, sino que hacían de cada golpe una cuestión estratégica para dejar la bola en el punto más irritante para el rival.



También dejó un buen sabor de boca a los cerca de 15.000 espectadores que asistieron a la sesión de tarde en la Copa de Maestros el argentino Del Potro, que se anotó un primer juego en blanco para acabar derrotando a un Tipsarevic que no entró en el encuentro hasta el segundo parcial (6-0 y 6-4 en una hora y 16 minutos).



El serbio, que ya había perdido sin oponer excesiva resistencia ante Federer en la primera jornada del torneo, vio cómo el gigante de Tandil, de casi dos metros de altura, le amedrentaba en los primeros 28 minutos del encuentro, los que necesitó para anotarse la primera manga sin que su rival acertara a imponer su saque en ninguna ocasión.



Tras ese primer set en blanco, el serbio acertó a mejorar su precisión al saque y templó su juego, mientras que Del Potro comenzó a cometer más errores no forzados.



Esos cambios ralentizaron un duelo que parecía lanzado hacia una definición en menos de una hora, pero no fueron suficientes para que Tipsarevic revertiera el marcador.



En la rueda de prensa posterior al partido, Tipsarevic reconocía que le está faltando inspiración en Londres: "¿Si estoy contento con mi juego? No, no lo estoy. Estoy jugando horrible. Peor que horrible. Este es el peor tenis que he jugado en mucho tiempo", afirmó el serbio.



Por su parte, la pareja de dobles española que forman Marcel Granollers y Marc López cayó hoy en su segundo encuentro de la Copa de Maestros ante el indio Leander Paes y el checo Radek Stepanek, por 7-5, 6-4 en una hora y 31 minutos.



Los españoles, sextos cabezas de serie en el torneo, habían dado la sorpresa el lunes al imponerse a los número uno, los hermanos estadounidenses Bob y Mike Bryan, por 7-5, 5-7 y 11-9.