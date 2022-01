FIFA dice estar "más tranquila" con marcha de obras para Mundial 2014

El secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, dijo que la entidad está "más tranquila" con la marcha de las obras para el Mundial que Brasil organizará en 2014 y, en respuesta a críticas sobre la conveniencia del evento, garantizó que dejará "legados que van mucho más allá que los estadios".



Valcke, que concluyó una gira de cuatro días por Brasil en la que visitó las obras de construcción de los estadios de Sao Paulo, Curitiba y Manaos, tres de los seis que faltan por concluir, dijo que el éxito de la Copa Confederaciones, disputada en junio en el país, le permite prever que el Mundial será igualmente exitoso.



"Aún no estamos listos, no podríamos jugar mañana, pero estamos más tranquilos", agregó.



El secretario de la FIFA aseguró que en la reunión que tuvo esta semana en Río con los miembros del Comité Organizador Local (COL) del Mundial abordó el estado de las obras en los estadios, los sistemas de transporte público y la necesidad de más vuelos entre las ciudades sede, ya que entre algunas de ellas ni existen vuelos directos.



Las obras de construcción en los tres estadios visitados esta semana por la FIFA "están en un nivel avanzado", dijo por su parte el ministro brasileño de Deportes, Aldo Rebelo, en la rueda de prensa a la que también asistieron el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), José María Marín, y el exfutbolista Ronaldo.



El presidente de la CBF también consideró la Copa Confederaciones un ensayo exitoso para el Mundial. "Ahora miramos adelante con un desafío mayor: el doble de las sedes y cuatro veces más equipos. La complejidad de la misión aumentó pero nuestros esfuerzos también".



Valcke aprovechó la rueda de prensa para responder a recientes declaraciones en las que el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, aseguró que la FIFA sólo se preocupa con los estadios.



"El Mundial deja legados más allá de los estadios. Estoy seguro de que el Mundial trae muchos beneficios a Río, pero de cualquier forma no existe un Mundial sin estadios ¿dónde quieren jugar fútbol? ¿en la playa?", se preguntó.



Según la CBF, los seis estadios ya concluidos y que fueron usados en la Copa Confederaciones (Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Recife, Salvador y Fortaleza) fueron palco después de la competición de 42 partidos con un promedio de 26.000 hinchas por compromiso.



"Mantener esos números después del Mundial es algo que depende de la creatividad de los dirigentes (de los clubes)", agregó Marín.



La FIFA confirmó en la rueda de prensa que en las primeras 24 horas de ventas de entradas para los partidos del Mundial fueron hechas 2,4 millones de reservas, de las que un 88,5 % son por parte de brasileños, seguidos por argentinos y estadounidenses.