Florentino Pérez: "El Madrid no necesita un 9, Benzema es el mejor del mundo"

En una entrevista que publica este martes la revista francesa "France Football" -que distingue al Real Madrid como el mejor equipo del mundo sobre la base de diez criterios-, Pérez rechaza la idea de que los 'merengues' tengan que estar más presentes en el mercado de fichajes para seguir existiendo: "No vamos a gastar por gastar".



"Nuestra estrategia, teniendo en cuenta el mercado de los fichajes, el nuevo orden que se ha instalado estos últimos años, es adelantarnos a los demás en la contratación de estrellas del fútbol mundial que emergen", cuenta.



Y eso es lo que hace con jugadores jóvenes que "serán los protagonistas del futuro" como Vinicius Junior o Rodrygo.



Preguntado sobre cuándo llegará una nueva era de "galácticos", el presidente madridista recuerda que los tres últimos ganadores del Balón de Oro han sido jugadores del Real Madrid, y que sigue siéndolo el último, el croata Luka Modric, que lo logró "gracias a su fútbol y a lo que representa".



Pero más allá de Modric, del que dice "ya forma parte de la leyenda del Real Madrid y simboliza los valores de nuestro club", indica que trabajan "para que los futuros balones de oro jueguen con nosotros".



Florentino Pérez está convencido de que las jóvenes promesas en las que están apostando "serán candidatos sólidos" para el Balón de Oro en el futuro.



A la cuestión de qué recomendaría al París Saint Germain (PSG) para seguir subiendo de nivel, su respuesta es muy diplomática: "Ya es un gran club, un club amigo del Real que forma parte de la elite del fútbol. No necesita que le den consejos porque ha colocado el fútbol francés en el lugar que le corresponde".



"Nasser Al Khelaïfi (el presidente del PSG) -añade- ha realizado un trabajo excelente para realizarlo. A partir de ahí, para seguir subiendo y convertirse en un muy gran club, no hay secreto: hace falta tiempo".



Sobre los instrumentos del Real Madrid para seguir progresando, Florentino Pérez insiste en que su responsabilidad es que el equipo continúe siendo el que más ingresos tenga en todo el mundo, para lo cual, "la remodelación del estadio Santiago Bernabeu nos llena de esperanza".



Esa renovación, subraya, costará 550 millones de euros, pero permitirá revalorizar el patrimonio del club y optimizar mejor los recursos.



Otra veta de desarrollo son las nuevas tecnologías en el universo digital para establecer una mayor conexión con los aficionados, teniendo en cuenta que el Real Madrid tiene 313 millones de seguidores en las redes sociales.



Para el presidente, el mejor activo del Real Madrid son "sus socios y sus aficionados". "Gracias a su fuerza, su lealtad, su implicación y su pasión, nuestro club tiene el mayor palmarés de la historia del fútbol", dice.



Recuerda que el club no tiene accionistas, sino 93.606 socios que "son los verdaderos y únicos propietarios de este club".



Florentino Pérez reconoce que el mayor riesgo que ha asumido como presidente fue cuando, al ser elegido por primera vez en 2000, el equipo atravesaba "una situación económica muy difícil" y se hizo garante personalmente de un crédito de 150 millones de euros para pagar la deuda y cambiar el modelo deportivo y económico.



Eso supuso la contratación de estrellas como Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham u Owen.



Según la clasificación de "France Football", después del Real Madrid con 184 puntos, el segundo mayor club de fútbol del mundo es el Barcelona con 177.



Les siguen el Manchester United (151), el Bayern de Múnich (135) y el Liverpool (120).