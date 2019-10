Futbolistas colombianos acordaron entrar en cese de actividades

La relación entre los futbolistas colombianos, en vocería de Acolfutpro (Asociación Colombiana de Futbolistas Colombianos) y los dirigentes locales está cada vez más dilatada, y una muestra de ello es la última decisión de los protagonistas del juego.



Después de una primera reunión entre Acolfutpro, Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en la que no hubo avances en cuanto a las peticiones realizadas por la Asociación para mejorar la calidad de los trabajadores y las trabajadoras, este miércoles se tomó la determinación de entrar en cese de actividades.



“El cese de actividades es un derecho de los trabajadores cuando no se discuten las peticiones, es una consecuencia. Si no hay diálogo, legalmente tenemos un amparo para hacerlo”, comentó Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro.



Por el momento, y tras un diálogo con cada uno de los capitanes de los equipos del fútbol colombiano (Liga Águila y Torneo Águila), ya hay un acuerdo para no presentarse a los partidos y solo entrenar con los equipos aunque la fecha de inicio no se ha definido.



“Esto no es una huelga, es un cese de actividades. Los jugadores van a seguir entrenando con sus clubes pero no van a competir”, añadió González Puche.



Este fin de semana se disputará la fecha 18 en la Liga y se espera más información por parte de Acolfutpro para saber si se desarrollará la jornada de manera normal o el paro dará inicio en las próximas horas.



Comentó Acolfutpro que “los jugadores son los que toman la decisión de la hora cero”.



Desde hace varios días, los futbolistas habían realizado actos de protesta al no jugar los primeros minutos de los partidos o al tocar el balón sin hacerse daño entre rivales. Este es un paso más adelante en sus pretensiones.