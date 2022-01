Gareca: "Santa Fe requiere un vuelco anímico con otra gente"

El técnico argentino Ricardo Gareca, quien venía dirigiendo a Independiente Santa Fe, decidió presentar renuncia al cargo que venía desempeñando, tras la aparatosa caída por 1-4 que sufrió ante el Pereira, en el estadio El Campín de Bogotá.

"Voy a dejar a Santa Fe con todo el dolor del alma. Aquí me brindaron todas las posibilidades. Lamentablemente las cosas no salieron, así que tomé una decisión: Me voy a alejar. El equipo necesita reforzarse anímicamente", señaló Gareca al término del compromiso.