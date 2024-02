Gerardo Bedoya presentó disculpas por la falta cometida en el clásico Santa Fe - Millonarios

El jugador Gerardo Bedoya presentó disculpas a través de una rueda de prensa en compañía del presidente de Santa Fe, César Pastrana, por la falta cometida el pasado sábado en el encuentro deportivo Millonarios vs Santa Fe.



“Yo creo que estoy acá como prueba del arrepentimiento y la situación que estoy viviendo, porque no queda sino eso, parece que me equivoqué, las disculpas las merece todo el país, me estoy disculpando ante el país, ante toda la sociedad del fútbol, ante los niños, ante mi familia, y sobre todo ante Dios”, afirmó Bedoya.



La Dimayor se reunirá este jueves para revisar el video y el informe del árbitro, ya que Bedoya fue expulsado con roja directa.



“Esto fue un error, no tengo ningún tipo de explicación, solo tratar de enmendar estos errores, con Jhonny ya hablé, lo llamé ayer y le pedí disculpas (…), bueno solo me queda volver a pedir disculpas a toda la gente”, concluyó.



El incidente se llevó a cabo este sábado durante el clásico número 269, cuando Gerardo Bedoya, jugador de Santa Fe, hirió con los taches del calado al volante 'azul' Jhonny Ramírez, en el entrecejo, después de darle un golpe con el codo.