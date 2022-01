Giraldo: "Hoy no fue mi mejor partido en absoluto"

"No saqué bien, no fue mi mejor partido en absoluto, creo que Andy Murray jugó bien y yo no encontré el ritmo bueno, solo al final me encontré mejor, pero tardé demasiado en encontrar ese ritmo y consistencia", dijo a la prensa a la conclusión tras su derrota por 6-3 y 6-4.



Aseguró que contra los mejores del mundo y Murray, el cuarto de la ATP, "no se puede ganar a medio ritmo", pues "hay que estar bien desde el principio y mantener el nivel".



En los últimos tres juegos del partido, el número uno del tenis colombiano ofreció una mejor imagen, con mayor acierto y agresividad, aunque no fue suficiente para dar la vuelta al marcador.



"Si hubiera jugado como al final el partido hubiera sido diferente, no sé si para ganar, aunque tenía mis chances, pero sí hubiera sido diferente", aseguró.



Lamentó no haber podido ofrecer un mejor partido al numeroso público latino, y colombiano en particular, presente en la pista central del Crandon Park Tenis Center, en Cayo Vizcaíno.