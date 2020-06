James y Zidane no tienen ningún problema personal: Frédéric Hermel

El periodista francés Frédéric Hermel presentó la edición en español de su libro Zidane, en el que hace un recorrido por la vida de la leyenda del fútbol francés.

En su libro Hermel narra que es falso que haya una mala relación entre James Rodríguez y Zinedine Zidane. “James debe preguntarse por qué no logra triunfar con el gran talento que tiene. El Real Madrid tiene la mejor plantilla del mundo y si no logra destacar en los entrenamientos no podrá ser titular”.

Además, contó que a lo largo de su vida Zidane ha tomado las decisiones más importantes de su carrera pensando en cómo él quería marcar la historia del fútbol. Por esta misma razón decidió retirarse cuando aún era joven. “Estoy seguro de que un día será el entrenador de Francia”, agregó.

Sobre el incidente con Materazzi en la final del Mundial de 2006 dijo que es algo de lo que nunca ha hablado con él. “El tema del cabezazo es un tema tabú para todos los que rodeamos a Zidane”.

Hermel puntualizó en que la vida de Zidane cambió con los goles de la final del 98 y él, con su libro, cuenta con honestidad la historia de esta leyenda. “Soy la persona indicada porque lo conozco tras 19 años de trabajo, pero puedo mantener la distancia suficiente”.