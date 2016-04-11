Jonas, Ronaldo y Higuaín empatan en la cabeza de la lucha por la Bota de Oro

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, el estilete brasileño Jonas Gonçaslves y el ariete argentino Gonzalo Higuaín empatan en el liderato de la clasificación de la Bota de Oro con treinta goles.



En esta clasificación de máximos goleadores de las ligas europeas les sigue el uruguayo del Barcelona, Luis Suárez, que se mantiene con 26 dianas, ya que no disputó el último de liga ante la Real Sociedad por sanción.



A un solo tanto de distancia se encuentra el delantero polaco Robert Lewandowski, que con sus veinticinco aciertos suma cincuenta puntos.



El extremo camerunés Pierre Emerick Aubameyang ha conseguido 23 goles en lo que va de temporada que le permiten sumar cuarenta y seis puntos.

Clasificación:



Goles Puntos

1. G. Higuaín (ARG, Nápoles) 30 60

2. J. Gonçalves (BRA, Benfica) 30 60

3. C. Ronaldo (POR, R. Madrid) 30 60

4. L. Suárez (URU, Barcelona) 26 52

5. R. Lewandowski (POL, B. Múnich) 25 50

6. P. E. Aubameyang (CMR, B. Dortmund) 23 46

7. Z. Ibrahimovic (SUE, P.S.G.) 30 45

8. L. Messi (ARG, Barcelona) 22 44

9. H. Kane (ING, Tottenham) 22 44

10 I. Slimani (ALG, S. Portugal) 22 44

-----

- Benzema (FRA, R. Madrid) 21 42

- Neymar Jr. (BRA, Barcelona) 21 42

- Griezmann (FRA, A. Madrid) 20 40

- Bastón (ESP, Eibar) 17 34

- Aduriz (ESP, A. Bilbao) 17 34