Jorge Sampaoli pide disculpas por insultos a inspector de tráfico

Jorge Sampaoli. Foto: Associated Press - AP( Thot )

En un comunicado difundido por la Asociación del Fútbol Argentino, Sampaoli pidió disculpas por haber insultado al oficial y afirmó que lo hará individualmente, “Me siento totalmente arrepentido de lo ocurrido en la madrugada del 24 de diciembre... El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias(..)”.

La noche del 24 de diciembre Jorge Sampaoli le dijo al oficial de tránsito "Me hacés caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos (5,50 dólares) por mes", frase que desató numerosas críticas, ya que el momento fue grabado por un testigo del hecho, y se viralizó en las redes sociales.

“Bajo ningún punto de vista, yo entiendo que una persona es lo que gana. El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano....Pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo”, afirmó Sampaoli.