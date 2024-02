La deportista rusa Yelena Isinbayeba habló con La W sobre la medalla de bronce obtenida en Londres 2012.



La dos veces campeona olímpica (Atenas 2004 y Beijing 2008), plusmarquista mundial y olímpica en salto con garrocha con 5.06 mts, declaró su tranquilidad frente al tercer puesto obtenido en Londres 2012.



'Antes de la competencia, sabíamos que no estaba en la mejor forma... mi entrenador me dijo que disfrutara de la competencia', declaró la deportista rusa.



Aunque explicó que las condiciones no eran las mejores, en especial por el excesivo viento que corría en el estadio olímpico, espera revalidar su título en los Mundiales de Atletismo, el próximo año en Rusia.



Además, afirmó que buscará su tercera medalla de oro en Rio 2016.