“La mechita” lo intentó, pero el gol no llegó.

América marca su regreso a la A con empate frente a Rionegro.

Con una gran asistencia de la hinchada, que vistió el estadio de rojo, el América no logró convertir ningún gol. Sin embargo, es importante resaltar que el equipo dirigido por Hernán Torres tuvo más opciones de llegada al arco y mayor posesión del balón.

El próximo certamen será el martes 7 de febrero contra el Tolima, fecha en que el equipo escarlata espera ser más efectivo frente al arco.