La ruta de Egan: Gianni Savio, entrenador que llevó el sueño de los colombianos a Francia

El triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia el pasado 28 de julio, que hizo historia al convertirse en el primer ciclista colombiano al conquistar esta hazaña, fue motivo de orgullo no solo para sus compatriotas sino para quienes lo ayudaron a alcanzar el podio más importante del ciclismo mundial.

Uno de ellos, el italiano Gianni Savio, quien llevó a Egan Bernal a Europa, habló en La W sobre el alto desempeño deportivo del colombiano y expresó que es un joven que “sabe lo que quiere y lo logra”.

“Recuerdo cuando me había dicho ‘me encuentro muy bien y te agradezco, pero quiero ir en el equipo más fuerte del mundo’ (…) tiene un gran equilibrio psicofísico y la suerte ayuda mucho en la vida. (Bernal) se rompió la clavícula antes del Giro de Italia pero de haber competido allí, seguramente no habría ido al Tour de Francia”, explicó Savio.

Además, Savio destacó el talante de Egan Bernal de cara a una competencia tan demandante como lo es el Tour de Francia: “Él sabe soportar muy bien la presión. En estos días se encontró en una posición realmente difícil (…) y tiene suficiente carisma para relacionarse con sus compañeros”.

Sobre el futuro del equipo Ineos, al cual pertenece Bernal, Savio respondió: “El team manager de Ineos es una persona capaz, inteligente y de gran experiencia, que sabrá manejar muy bien a sus ciclistas”.

