La tradición de Mourinho: sin Benzema e Higuaín, sólo conoce la victoria

Las lesiones de Gonzalo Higuaín y Karim Benzema, que dejan al Real Madrid sin sus delanteros principales para el choque ante el Levante que jugará el cuadro madridista el fin de semana, no deberían ser un problema para el conjunto blanco, que, con José Mourinho en el banquillo, siempre ha ganado cuando sus dos hombres de arriba no han jugado ni un minuto.



Desde la temporada 2009/2010, cuando Benzema fichó por el club que preside Florentino Pérez, el Real Madrid sólo ha vivido una situación parecida en tres ocasiones. En ninguna de ellas, los dos arietes merengues pisaron el césped y los blancos sumaron un empate con Manuel Pellegrini y dos victorias con Mourinho.



La primera vez que ocurrió esta situación fue en la jornada ocho del curso 2009/2010, cuando el Real Madrid se enfrentó al Sporting de Gijón en el estadio de El Molinón. Aquel día, el entrenador era el chileno Manuel Pellegrini, que, ante las bajas por lesión de Benzema, Higuaín e incluso la de Cristiano Ronaldo, alineó un once con Raúl González en la punta de ataque.



En la jornada 22, el Real Madrid se enfrentó sin ellos a la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu y ganó sin problemas con un resultado contundente: 4-1. Cristiano Ronaldo, en dos ocasiones, Emannuel Adebayor y Ricardo Kaká, se encargaron de sustituir a los ausentes Benzema e Higuaín.



La jornada siguiente, la 23, volvió a darse el mismo caso y de nuevo el Real Madrid de Mourinho supo pasar la prueba. A domicilio, contra el Espanyol, el combinado blanco ganó 0-1 con un gol en la primera parte del brasileño Marcelo Vieira que dio tres puntos a su equipo.



La historia refleja que los hombres de Mourinho pueden vivir sin sus dos principales hombres de arriba. Esta situación es casi una novedad para el técnico portugués, pero, de momento, siempre ha podido salir adelante.



En esta ocasión, Mourinho probablemente utilizará a José Callejón en la punta de ataque. El canterano madridista sustituyó a Higuaín en el descanso del encuentro contra el Borussia de Dortmund y completó una gran segunda parte, por lo que es casi seguro que tenga una oportunidad contra el Levante.



Otra opción más remota es la de Álvaro Morata, que ayer no estuvo ni en el banquillo por razones que Mourinho explicó en rueda de prensa: "Fue culpa mía. La explicación de que no estuviera en el banquillo es fácil. Morata jugó el domingo 90 minutos con el Castilla. Me lo pidieron y dije que sí porque no esperaba perder a Benzema y después a Higuaín. Fue culpa mía. No esperaba esto", dijo.



Mientras, el defensa Álvaro Arbeloa se mostró tranquilo pese a las futuras ausencias de sus dos compañeros. Para él, la opción es clara: "Si no tenemos ni al Perro (Higuaín) ni al Gato (Benzema) saldremos con el Periquito (Callejón). Una nota de humor para un equipo que, según marca la tradición, puede vivir tranquilo. Sin Benzema y sin Higuaín, Mourinho siempre gana.